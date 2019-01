Sandal trapper ned: Køkkenchef overtager det meste af Bryggeriet Flakhaven

- Det har hele tiden været min mening at være med til at sætte det i gang og så give en ung iværksætter mulighed for at føre det videre. Vi kan se, at driften går godt nu, så det er det rette tidspunkt at skifte på. Det samme har jeg gjort med øl-firmaet Beer Trade , siger Michael Sandal, der overtog restauranten og bryggeriet i juni 2016.

Jesper Danielsen, der har været køkkenchef siden Michael Sandals overtagelse, er glad for at have fået sit eget - også på papiret.

Bryggeriet Flakhaven har i mange år ligget godt placeret på Odenses centrale plads lige over for A Hereford Beefstouw, der havde samme ejer. Arkivfoto: Roland Petersen

Gæld og store underskud

Umiddelbart ser det ud som et risikabelt køb. Det netop offentliggjorte regnskab for 2017/18 er endt med et håndfast underskud på 3,1 millioner kroner før skat. Regnskabsåret 2016/17, der var selskabets første, endte med et underskud på 2,4 millioner kroner.

Bruttofortjenesten er faldet lidt fra første til andet år.

Ifølge de to ejere skyldes de store underskud i begge år startudgifter. De siger, at der er investeret mange penge i udstyr. Desuden er goodwill til 754.000 kroner, der stammede fra købet af stedet, nedskrevet til nul. Regnskabsmæssigt tæller det med i underskuddet.

Det nye regnskabsår begyndte 1. juli 2018, og ifølge den nye ejer byder det på helt andre tal.

- Det er gået virkelig godt siden da. Vi har haft overskud, og derfor ser jeg optimistisk på hele året. Der kan ske uforudsete ting, så jeg tør ikke garantere, at vi får overskud. Men lige nu er vi på vej mod det, siger Jesper Danielsen.

Virksomheden vil have godt have flere indtægter, da den har en gæld på 5,7 millioner kroner og en egenkapital på -2,7 millioner kroner. Imidlertid garanteret Michael Sandal, at han indtil 30. juni 2019 vil tilføre mere likviditet, hvis der er behov for det.

Siden sin overtagelse har Jesper Danielsen sat flere aktiviteter i gang, som ifølge ham selv går godt.

Den tidligere ejer af restauranten Svineriet/Svinedrengen i Klaregade, Michel Rex Schiermacker, er blevet leder af en næsten selvstændig vinbar med egen menu i Flakhavens kælderlokaler - hvor der dog stadig også kan købes hjemmebrygget øl.

- Det har været en stor succes og har trukket mange nye gæster til, som har fået mulighed for at se, at restauranten ikke er den, som de kendte tidligere, siger Jesper Danielsen.

På samme måde har frokosten fået sin egen identitet efter, at han har ansat en medarbejder, der har fået ansvaret for en del af driften og har givet den sin helt egen karakter baseret på traditionelle frokostretter og smørebrød.

Brygmester er stadig Peter Schrøder, der også brygger øl på Indslev Bryggeri.

Da Michael Sandal overtog virksomheden, annoncerede han, at bryggeriet skulle drives sammen med Coisbo Beer, som han også ejede. Men i dag er det helt selvstændigt. Der brygges øl til restaurantens eget forbrug, og desuden sælger virksomheden øl i fadølsfustager til andre restauranter på Fyn. Desuden kan private leje fadølsanlæg og købe øl i fustager samtidig eller købe fadøl i to-liters flasker. Der tappes ikke øl på flasker eller dåser.

Jesper Danielsens selskab Danielsen Gastro Holding er den formelle ejer af aktierne i Bryggeriet Flakhaven. Erhvervsstyrelsen sendte 28. november 2018 dette selskab til tvangsopløsning i Skifteretten. Revisor Dann Ringgaard fra Revision Fyn i Tommerup fortalte mandag til Fyens.dk, at årsagen var en forglemmelse vedrørende en indberetning, som nu er rettet, og at tvangsopløsningen derfor snart vil blive trukket tilbage.