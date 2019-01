Sandal drosler ned: Ny mand i spidsen for Coisbo

- Det går over al forventning. Vi har sorte tal, efter at vi har fået optimeret og forbedret rundt omkring i forretningen, siger René Dyrvig, der også regner med gode resultater fremover.

Den 30-årige direktør er uddannet cand.merc. på Syddansk Universitet i Odense, og har tidligere arbejdet både med it og med øl hos både Carlsberg og Munkebo Mikrobryg.

Ud over at brygge og sælge Coisbo-øl forhandler og distribuerer Beer Trade også øl fra andre fynske mikrobryggerier under navnet Eventyrligt øl fra Fyn. De to dele af virksomheden er omtrent lige store.

Michael Sandal ejede i mange år it-virksomheden Team Online men solgte firmaet og beskæftiger sig nu på fuld tid med ejendomsudvikling i sin egen virksomhed. Familiens holdingselskab fik i 2017/18 et overskud på 1,3 millioner kroner før skat.