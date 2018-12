Samtidig med udvidelse på Lindø: MHI Vestas er med i planer om rekordstort havmølleprojekt

Det kunne ligne en forklaring på, hvorfor MHI Vestas udvider sine aktiviteter på Lindø. Men foreløbig er det ren spekulation, at det skulle have noget at gøre med, at MHI Vestas er med i planerne om verdens største vindmøllepark til havs ud for Vietnams kyst.

Det står dog fast, at MHI Vestas er med på et vist plan, det har selskabet bekræftet over for Bloomberg News, skriver flere medier. Det er et kæmpe projekt til en samlet værdi af op mod 80 milliarder kroner, og det vil blive til verdens største vindmøllepark til havs, skriver Bloomberg News.

Oplysningerne bygger på en meddelelse fra det Singapore-basrede energiselskab Enterprize Energy Group, der vil udvikle projektet i faser på 600 megawatt. Ifølge bestyrelsesformanden for udvikleren, Ian Hatton, skal den franske storbank Société Générale føre an i finansieringen.

Målet er at få de første møller i drift inden udgangen af 2022, mens parken ventes fuldt udbygget fem år senere.

- Projektet vil blive det større end den samlede offshorekapacitet, som er installeret i Asien-Stillehavsregionen i løbet af de to seneste år, og det gør det til et meget ambitiøst projekt, siger analytiker Itamar Orlandi fra Bloomberg New Energy Finance.

MHI Vestas er ejet af danske Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries om omtaler sig selv som "stående på skuldrene af giganter." Selskabet udvikler havvindmøller på Lindø, og udviklingen de senere år har været tydelig i retning af større og større møller.

Det har ikke været muligt at få bekræftet en sammenhæng mellem udvidelsen på Lindø og deltagelsen i forarbejdet til det gigantiske projekt i Asien.