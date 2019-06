Salgsrekord hos Middelfartgigant: Cykler og fyrværkeri for milliarder

Bent Jensens Middelfartimperium solgte cykler, knallerter og fyrværkeri for næsten 1,3 milliarder kroner i 2018, hvor salget steg med 100 millioner kroner. Til gengæld var der kun en stigning i overskuddet på grund af en ekstraordinær indtægt på 39 millioner kroner.

På bundlinjen er omsætningen - der er knap 100 millioner højere end året før - dog kun vekslet til et øget overskud, fordi virksomheden sidste år fik en ekstraordinær indtægt i form af en erstatning på 39 millioner kroner. Dermed ender overskuddet efter skat på 69 millioner kroner. Året før lå overskuddet på 48 millioner kroner, og trods den øgede vækst i salget, er Bent Jensens forretning et stykke fra rekordåret 2016, hvor Jensen skabte 93 millioner i overskud.

Eller rettere 1,278 milliarder kroner lyder nettoomsætningen på i Bent Jensens virksomhed, der aldrig har solgt mere, fremgår det af regnskabet for 2018.

Cykler, biludstyr, fyrværkeri, scootere og campingudstyr for milliarder langede Middelfartvirksomheden T. Hansen Gruppen over disken i sine mange butikker sidste år.

Norge og Esbjerg trak fra

Mens hovedforretnigen altså buldrer derudaf, så kæmper T. Hansen Gruppen fortsat med at skabe fremgang i sit norske selskab THansen A/S Norge og i reservedelsselskabet AD Danmark, som er skabt af to andre virksomheder, Vestjysk Auto og Mekonomen, som blev lagt sammen i det selskab. T. Hansen Gruppen overtog Vestjysk Auto i 2017, og året før købte Bent Jensens virksomhed de danske aktiviteter i den svenske reservedelskæde Mekonomen.

Synergieffekten er dog endnu ikke slået igennem i det fælles selskab, for underskuddet i AD Danmark lyder på 10,5 millioner kroner, og i den norske gren af T. Hansen-familien går det endnu dårligere med et underskud på 22,5 millioner kroner. Selskabet forventer dog at se effekten af integrationen af både det norske selskab og det fælles reservedels-selskab i Danmark allerede i år, kan man læse i regnskabet.

Bent Jensen har efter 2018 en egenkapital i T. Hansen Gruppen på 333 millioner kroner og beskæftiger gennemsnitligt 671 ansatte, hvilket er 46 flere end året før.

Ledelsen i T. Hansen Gruppen er tilfreds med årets resultat og forventer i øvrigt en let øget aktivitet i dette regnskabsår og som følge deraf også en indtjening på samme niveau som i 2018.