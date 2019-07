Salget af sommerhuse går i vejret

Der er stigende interesse for at købe sommerhus, og særligt de mindre huse med flere årtier på bagen er populære.

Det skriver DR.

I årets første seks måneder er der blevet solgt 4866 sommerhuse, hvilket er en stigning fra 4410 i samme periode af 2018. Det viser tal fra boligsiden.dk.

Ifølge boligøkonom Birgit Daetz fra boligsiden.dk er det især ældre og mindre sommerhuse bygget i 1960'erne og 1970'erne, der er rift om.

- De gamle sommerhuse har ofte en bedre beliggenhed med en attraktiv afstand til vandet, mens dem der byggede sommerhuse i firserne og halvfemserne måtte nøjes med byggegrunde lidt længere væk fra kysten, som alt andet lige er en afgørende faktor for priserne på sommerhusmarkedet, siger Birgit Daetz i en kommentar.

Derimod er billedet anderledes for de nye sommerhuse.

Blandt de helt nye sommerhuse, der er bygget på denne side af årtusindeskiftet, har halvdelen af dem, der blev sat til salg i 2017 og 2018, stadig et til-salg-skilt.

Det er dermed den gruppe, der har været sværest at afsætte.

- Opskriften på et salgbar sommerhus er med andre ord et lille hus på under 70 kvadratmeter fra tresserne eller halvfjerdserne. Og ligger det på Bornholm eller i kortere køreafstand til København, hjælper det bestemt også på salgstiden, siger Birgit Daetz i en kommentar.

Ifølge direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen er der flere forklaringer på, at salget af sommerhus er stigende.

I 2017 blev der vedtaget nye regler, der betyder, at det nu er muligt at låne op til 75 procent af boligens værdi hos et realkreditinstitut, hvor renten typisk er lavere end på et banklån. Den tidligere grænse var 60 procent.

- Opsving på ejerboligmarkedet har skabt friværdier, som nu bliver investeret. Det spiller sammen med den højere lånegrænse og den rekordlave rente, siger han til DR.