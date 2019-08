Salg er sakket bagud: Tiden er kommet til fornyelser

Der er sket store ændringer i den måde, virksomheder er begyndt at købe ind på, og her er salg nødt til at følge trop, forklarer Mogens Bjerre.

- Det, der kom tilbage, var, at konceptuelt har salg ikke udviklet sig i nær samme hastighed som indkøb, og vi kan se nogle udfordringer i, at flere og flere indkøbsprocesser bliver automatiseret eller simpelthen robotificeret.

- Vi har crawlet databaser igennem og fundet små 1200 artikler om salg gennem de seneste 10 til 12 år, og det, der slår os, er, at det ligger på et niveau, der svarer til cirka en tiendedel af, hvad der er skrevet om marketing eller om indkøb. Det var min første aha-oplevelse, siger han.

DANMARK: Salgsafdelinger skal forandre sig for at kunne følge med udviklingen i de indkøbsafdelinger, de møder. For mens indkøbsafdelinger har ændret sig markant de seneste år, er der ikke sket alverden med salg.

Salg kører efter nogle modeller, der alle sammen kan spores tilbage til 50´erne, og de er sådan set gode nok, men de har ikke fanget den kompleksitet, der er begyndt at opstå i indkøbsorganisationerne, hvor der er flere behov, der skal tilgodeses end blot at få en aftale omkring en leverance på et givet tidspunkt til en given pris.

Projektet Morgendagens Salg har til formål at videreudvikle og styrke salgskompetencerne i virksomheder.Dansk Industri, Copenhagen Business School, fagforeningen Business Danmark og konsulenthuset Customer Agency står bag projektet. Morgendagens Salg løber fra januar 2019 til juni 2020, og i den periode skal der findes ny viden og værktøjer inden for salgsstrategier og processer. Der er udvalgt 11 testvirksomheder til at deltage i projektet: Solar A/S, DLF Seeds A/S, Bobles ApS, Schneider Electric Danmark A/S, Telia Erhverv A/S, Unidrain A/S, Stark A/S, RV Unique ApS, Twilling J.a. Henckels Scandinavia A/S, Oh! By Kopenhagen Fur A/S og Taster Wine A/S. Virksomhederne er udvalgt, fordi de er kendt for at teste nye former af i forhold til salg, og fordi repræsentanterne fra virksomhederne har en stærk mening omkring salg, fortæller professor Mogens Bjerre, der er projektleder på Morgendagens Salg. I forbindelse med projektet Morgendagens Salg er der planlagt to konferencer - med samme program. En i København 21. november og i Vejle 28. november. Blandt andet vil resultatet af en igangværende analyse blive præsenteret, og der vil være miniworkshop om stolthed i salg og et kig ind i det digitale salgsunivers.

Finder sammen i netværk

Som noget nyt er nogle af de største virksomheder i Danmark begyndt at købe ind sammen, eller professionelle indkøbsafdelinger i store virksomheder tilbyder at købe ind på vegne af mindre virksomheder.

- Derfor kan det godt være, at du er på anden eller tredje hånd, og så bliver din opgaver, der handler om salg, en helt anden. Nu skal du pludselig til at optræde som mere klassisk underleverandør og til at tænke i rammeaftaler, siger Mogens Bjerre, som forklarer, at selv om tendensen i første omgang tegner sig blandt de største virksomheder i Danmark, vil det have betydning også for mindre virksomheder.

- De mindre virksomheder vil blive udfordret på, om de er tilstrækkelig store, tilstrækkelig interessante og tilstrækkelig løsningsorienterede til, at de alene kan løfte opgaven. Jeg tror, at vi kommer til at se, at små og mellemstore virksomheder kommer til at skulle finde sammen i netværk, hvor de kan pulje deres ting og koordinere deres processer.

Det kommer til at udfordre salgsorganisationen, som vi kender den i dag, og virksomhederne skal til at gøre tingene anderledes.

- Hvis du kommer fra den gamle salgsorganisation, hvor du har været vant til, at du var dig selv, eller at du refererede til en salgschef, så bliver du nu stillet over for en opgave, hvor du skal lede et team. Du skal kunne koordinere med kolleger, som sidder i andre afdelinger, og dermed skal du kunne motivere dem til at hjælpe dig og din kunde. Dermed skal du også forhandle med deres chef om at få adgang til medarbejdernes tid og ressourcer, forklarer Mogens Bjerre.

- Fra at have været en fri fugl, som mange sælgere har været, ændrer det sig til, at sælgere mere eller mindre permanent har ansvaret for et team.