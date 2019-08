Salg af medicin til udlandet trækker den danske eksport op

Dansk økonomi er endnu ikke for alvor ramt af, at verdensøkonomien knager, lyder det fra økonom.

Salget af danske varer til udlandet har været stigende i første halvdel af 2019, og særligt medicin trækker op.

Samlet er den danske eksport af varer steget med 6,1 procent i årets første seks måneder sammenlignet med 2018. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Danske Bank vurderer cheføkonom Las Olsen, at dansk økonomi indtil videre ikke for alvor er blevet ramt af, at verdensøkonomien generelt set viser tegn på afmatning.

- Det kommer næppe til at blive ved, for Danmark er en integreret del af den globale økonomi, og vi har på det seneste set temmelig pessimistiske meldinger fra de danske virksomheder og begyndende tegn på svaghed på arbejdsmarkedet, siger Las Olsen i en kommentar.

- Men tallene understreger, at vi næppe hører til dem, der er mest udsatte, blandt andet fordi vi ikke har sat konkurrenceevnen over styr i dette opsving, siger han.

Han fremhæver ud over salget af medicin, at der har været en god eksport på søtransport, som også indgår i regnskabet for eksporten.

Det er på trods af handelskrigen mellem USA og Kina. De to lande har de seneste år begrænset handlen på hinandens varer.

Juni - isoleret set - viste et fald på 4,9 procent i dansk eksport. Hos interesseorganisationen Dansk Industri ser man ikke anledning til at tolke negativt på et fald i en enkelt måned.

Chefanalytiker Allan Sørensen ser dog risiko for, at salget af varer til udlandet kan komme under pres i resten af 2019.

- Væksten i EU har ikke været lavere i seks år, og sammen med den eskalerede handelskrig og øgede risiko for et hårdt brexit kan det spænde ben for eksporten, siger han i en kommentar.