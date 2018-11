Sag om kartelaftale: Anklager vil straffe fynsk entreprenør med bøde på ni millioner kroner

Sagen mod H. Skjøde Knudsen og Jorton samt flere enkeltpersoner nærmer sig sin afslutning. Anklageren går efter store millionbøder og fængselsstraffe til de tiltalte.

Opdateret 10.56 Senioranklager Robert Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har netop taget hul på sin procedure ved en sag om kartelaftale af grov beskaffenhed, der onsdag er for Retten i Odense. Og står det til anklagemyndigheden, skal de tiltalte selskaber idømmes store millionbøder for at have udvekslet prisoplysninger kort før, der var deadline for flere store offentlige byggerier på SDU i Kolding og Odense i foråret 2012 og Sanderumskolen i Odense i sommeren 2013.

Fynske H. Skjøde Knudsen A/S skal ifølge senioranklageren straffes med en bøde på ikke under ni millioner kroner, mens Jorton A/S, der blandt andet har kontor i Odense, skal straffes med en bøde på ti millioner. Derudover vil senioranklageren have to mænd, der arbejdede for selskaberne i perioden, idømt fængselsstraffe på seks og otte måneders fængsel for medvirken. Også en tredje mand skal ifølge anklageren straffes for medvirken, dog med bøde. - Jeg forstår godt, hvis det for retten virker hårdt med påstanden om millionbøder og lange fængselsstraffe. Men sanktionerne er så hårde, fordi man ikke ønsker, at det skal kunne betale sig at begrænse konkurrencen, forklarer anklageren og fortsætter: - Virksomheder kan tjene rigtig mange penge på at indgå kartelaftaler. Der er undersøgelser, der viser, at det i gennemsnit medfører overpriser på mellem 10 og 50 procent. De tiltalte nægter sig skyldige.

- Det var et proforma-bud Ifølge en tidligere medarbejder hos Skjøde, der vidnede tidligere i retssagen, blev der udvekslet priser, så han kunne byde på udbudte byggeprojekter, han reelt ikke kunne nå at udregne tilbud på. Alene for at vise flaget i branchen, så man var inde i varmen en anden gang. Det kunne tage tre uger at udregne en reel pris, og derfor "lånte" medarbejderen priser hos en konkurrent, så buddene lå tilpas lavt til ikke at få opgaven, men ikke så urealistisk højt, at man blev til grin i branchen, forklarede han. En praksis, som Skjøde har taget afstand fra og kaldt misforstået loyalitet. Direktør Allan Nielsen beklagede i en udtalelse og understregede, at det ikke var sket med ledelsens vidende. Direktøren blev dog i en mail fra medarbejderen orienteret i forbindelse med buddet på SDU Kolding:"Hej Allan. Så har vi tilbuddet fra Jorton. Der er lagt 600.000 på byggepladsen. Alle andre tilbud skal tilrettes, så de ikke ligner hinanden," lød det i mailen, som anklageren læste op ved det første retsmøde.