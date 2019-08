Sag om VVS-karteller ender med bøder for 1,75 millioner

Tre VVS-selskaber koordinerede deres priser til et udbud. Sagen er endt med bøder for 1,75 millioner kroner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mandag offentliggjort afslutningen af en sag om karteller i VVS-branchen. Sagen har kastet seks bøder til en samlet værdi af 1,75 millioner kroner af sig.

- En tidligere ledende medarbejder i det nu ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har erkendt at have udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrenten Fredensborg VVS Teknik A/S, skriver styrelsen.

Det er sket under et udbud af VVS-opgaver i april 2013. Bøderne er fordelt på både virksomheder og personer.

Af tre virksomheder har Fredensborg VVS Teknik fået den største bøde på en million kroner. Derudover har Christoffersen & Knudsen fået en bøde på 575.000 kroner.

Ledende medarbejdere i Fredensborg VVS Teknik, Christoffersen & Knudsen og Sanoterm har hver fået 25.000 kroner.

Grunden til, at bøden, som er blevet offentliggjort mandag, er fire gange så stor som de tre tidligere bøder i sagen, er, at straffeniveauet blevet skærpet i 2013.

Og hvor de tre første forhold blev begået før skærpelsen i marts 2013, er den sidste bøde givet for ting, der er foregået efter.

Ifølge direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald, er det ikke sjældent, at styrelsen støder på sager om koordinering af bud. Og det agter styrelsen at slå ned på.

- Vi har haft ganske mange sager om ulovlig budkoordinering, siger han i en meddelelse i forbindelse med den sidste bøde i VVS-sagen.

- Når virksomheder, der burde konkurrere om opgaverne, i stedet udveksler priser eller andre konkurrencefølsomme oplysninger, risikerer kunderne at betale for meget for deres opgaver.

- En sådan adfærd fører til, at hele formålet med udbuddet - nemlig at skabe konkurrence - falder til jorden.