Sætter sig på 24.000 kvadratmeter: Bladt-kontrakt kan skabe hundredevis af nye job

Aalborggiganten Bladt Industries har sat sig på to af de største haller i industriparken i Lindø. Virksomheden tror på, at fremtiden vil bringe nye ordrer og skabe hundredevis af lokale job, siger den lokale chef.

- Lindø investerer i området og vi tror så meget på fremtiden, at vi også gerne vil investere og signalere til kunder og medarbejdere, at vi er fast på Lindø, siger han.

Sådan lyder meldingen fra Aalborggigantens lokale chef Henrik Victor Hansen, der er såkaldt site Manager for Bladt Industries på Lindø Port of Odense.

Planen om at blive permanent beboer i industriparken på Lindø vil formentlig skabe hundredvis af nye vindmøllejob og betyder desuden, at Bladt Industries fremover lægger beslag på to af de største haller på det tidligere værftsområde og et samlet areal på 24.000 kvadratmeter.

Fjerde opgave i gang

Forleden kunne Lindø Port of Odense og Aalborgvirksomheden fortælle, at Bladt Industries rykker permanent ind og bliver fast del af områdets virksomheder.

Bladt har sådan set været til stede på Lindø i de sidste seks år, hvor tre store ordrer på virksomhedens fundamenter - såkaldt jackets - til havvindmøller har skabt mange arbejdspladser i perioder.

I øjeblikket har Bladt 100 mand i gang med sin fjerde ordre på området, men hvor virksomheden fremover har skruet kraftigt ned mellem opgaverne, så er virksomheden nu en blivende del af Lindø. Og dermed også skabe blivende job.

- Det betyder, at vi bliver faste lejere af både Hal øst og Hal Syd - som tilsammen er på 24.000 kvadratmeter, plus yderligere 2000 kvadratmeter lager. Vi kommer også til at have et fast hold af nøglepersoner ansat herude, som vi gerne vil fastholde, selv om vi i perioder ikke har opgaver, siger Henrik Victor Hansen.

- Vi forventer endnu flere ordrer i den kommende tid, selv om jeg ikke kan referere direkte til nogen specifikke opgaver. Der er en rivende udvikling i branchen, så det kræver, at man har kapaciteten til at løfte dem, når man byder på dem - og det har vi permanent nu, siger han.