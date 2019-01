En ny, fynsk virksomhed gør det muligt at blive testet for kønssygdomme i hjemmet i stedet for hos lægen. Virksomheden sælger tests via en webshop, og målgruppen er unge, der lader sig afskrække af lægebesøget og hellere vil tage sagen i egen hånd.

- Det tager nærmest kortere tid at gå ind på vores webside og shoppe, end det tager at sidde i telefonkøen ved lægen om morgenen. Men hvis vi kan se, at der er klamydiabakterier i, henviser vi til lægebehandling, og vi har også et samarbejde med en onlinelæge. Vi stiller ikke en diagnose, for det skal der lægefaglige kundskaber til, siger den fynske iværksætter.

På webshoppen, der gik i luften i september 2018, kan man lige nu købe en klamydiatest, en gonorrétest og en kombination, der undersøger for begge dele. Man får testen leveret via GLS med en diskret emballage, der, som Hans Eibe Sørensen selv påpeger, lige så vel kunne stamme fra Elgiganten eller Zalando. Herefter udfører man den på sig selv og sender prøven tilbage til Test Dig Selv, hvor en molekylærbiolog behandler den i virksomhedens laboratorium inden for et døgn.

- Konceptet er, at man kan lave alt hjemme fra sofaen. Vi gør det hele tilgængeligt, så det er en no-brainer (en nem beslutning, red. ) at blive testet for kønssygdomme, forklarer han.

Selv om det er ganske normalt at skulle aflægge urinprøve ved lægen, kan det afskrække mange fra at blive testet for eksempelvis kønssygdomme, der burde behandles. Det mener Hans Eibe Sørensen, som er ph.d., iværksætter og manden bag en ny webshop ved navn Test Dig Selv med kontor og laboratorium i Odense.

Mange af os har formentlig prøvet at skulle tage turen gennem lægehuset med urin i et plastikkrus i håb om ikke at møde en kollega eller en bekendt i venteværelset.

Test Dig Selv, hvis webshop kan findes på adressen testdigselv.nu, blev stiftet i 2017 og gik i luften med produkter i september 2018. Lige nu sælger virksomheden forskellige former for klamydia- og gonorrétests, og der er tests af HPV-vira og laktose- og glutenallergi på vej. Test Dig Selv giver ikke deres kunder en diagnose, men sender dem videre til en læge, hvis prøvesvarene giver anledning til det. Hjemmetests er ikke et nyt fænomen, og HPV-hjemmetests er ligeledes ved at blive implementeret i det danske sundhedsvæsen. I øjeblikket er det et tilbud til kvinder i Region Hovedstaden, men fra 1. januar 2020 vil det også være det i de øvrige regioner.

Har lavet forudgående studier

- Men hvordan kan man være sikker på, at testen er udført ordentligt, når man har gjort det selv og ikke fået en læge til det?

- Vi har valideret vores setup i et blindt studie sammen med en lægepraksis. Her havde vi 60 prøver igennem, og der var ikke forskel på de prøver, brugerne selv havde lavet, og de, der var udført af en læge, siger Hans Eibe Sørensen.

Han forklarer, at 18-35-åriges lægeskræk i forbindelse med kønssygdomme samtidig er dokumenteret gennem mange forskellige interviews og dialoger, han har haft med målgruppen forud for sit iværksætterprojekt. Han har et mål om at kunne afmystificere kønssygdomme, og han håber, at de anonyme hjemmetests kan være med til at få flere til at se det som en naturlig ting at holde sig seksuelt sunde.

- Vi prøver at fange skyggetallene og de her personer, som vælger ikke at bruge sundhedssektoren. De synes måske, at det er pinligt og tabuiseret, og at det giver nogle sociale udfordringer. I mindre samfund ligger lægehuset for eksempel også tit lige ved siden af Brugsen, siger Hans Eibe Sørensen.

- Men her giver I selv mulighed for, at man kan sidde hjemme i mørket og tage testen. Hvordan er det med til at fjerne tabuet?

- Vi kører lidt på to niveauer. For det første kan høj diskretion og anonymiseringen ramme skyggetal og personer, som af sociale årsager ikke bliver testet. Omvendt vil vi også gerne være et talerør og stå for, at sex er en dejlig ting, som vi alle jo godt kan lide, siger Hans Eibe Sørensen.

I øjeblikket analyserer virksomheden i gennemsnit to tests om dagen, så der skal flere i omløb, før der kommer sorte tal på bundlinjen. Men det er Hans Eibe Sørensen ikke i tvivl om, at der kommer.

- Vi regner med, at vi om nogle år sidder 15-20 mand herude, der både har kompetencer inden for web og markedsføring og inden for genetik og biologi, siger han.