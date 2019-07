Alle danske selskaber skal hvert år indlevere et årsregnskab. Regnskabet fortæller noget om, hvilke økonomiske aktiviteter, der har været i selskabet i løbet af året, og det kan også give et indblik i, hvor sund virksomhedens økonomi er. Det lokale erhvervslivs tilstand er vigtig lokal nyhedsformidling, derfor dækker Jysk Fynske Medier det tæt.

Et årsregnskab består af to dele. En beretning og et regnskab. I beretningen kan bestyrelsen i selskabet fortælle om årets udvikling, og det er også her, at de kan komme med et bud på, hvordan selskabet kommer til at klare sig det i det næste regnskabsår.

Her er en liste over interessante poster i et årsregnskab: