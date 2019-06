SMVdanmark vil 'disrupte' bankerne på erhvervslån

Erhverv. Bankerne er kommet for langt væk fra den basale bankforretning. Det rammer de små og mellemstore virksomheder, der må betale negativ rente for indeståender og syv procent. for at låne - hvis bankerne da overhovedet vil låne dem penge. Det vil SMV-danmark ændre på og etablerer nu en låneplatform med SMV-venlige erhvervslån; SMVerhvervslån.dk - lån mellem virksomheder.

Det skal være slut med lange, besværlige og i mange tilfælde ufrugtbare forhandlinger med banken, når sunde små og mellemstore virksomheder, SMV'er, skal bruge penge til udviklingsprojekter. Det mener SMV'ernes hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, der nu lancerer et alternativ til bankernes ind- og udlån. - Bankerne har haft så travlt med at blive til kæmpe finansielle supermarkeder, at de helt har glemt at almindelige mennesker og virksomheder primært har brug for banken til ind- og udlån. De har nedprioriteret de små og mellemstore virksomheder, som skaber væksten og hovedparten af nye job i Danmark. SMVdanmark har i årevis forsøgt at råbe bankerne op om problemet - desværre uden held. Så nu tager vi skeen i egen hånd, siger SMVdanmarks vicedirektør, Jakob Brandt. Han henviser blandt andet til en ny undersøgelse fra SMVdanmark, der viser, at hver fjerde SMV, der sidste år ansøgte om lån eller kassekredit i banken, fik et nej - på trods af, at det var sunde virksomheder, hvor 82 procent har haft overskud de to forudgående år.

SMVerhvervslån.dk Udlån:SMVerhverslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kroner og 5.000.000 kroner til den til enhver tid lavest gældende markedsrente.



Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk's online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til låneansøger. Auktionen løber typisk i 14 dage.



Renten er typisk på mellem 4,25 og 9,6 procent og er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet er i perioden uopsigeligt fra långivers side medmindre aftalen misligholdes. Lån kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering. Låneansøger skal have positiv egenkapital og haft overskud de seneste to regnskabsår.



Etableringsomkostninger er 3 procent af lånets størrelse på mellem 200.000 kroner og 1.999.999 kroner, og 2 procent., eller minimum 50.000 kroner ved lån over 2.000.000 kroner.



Der kan lånes til følgende formål:

Driftsfinansiering

Ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser m.v.)

Anlægsfinansiering

Produktionsudstyr

Arbejdskapital

Mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, m.v.)



Førtidig indfrielse af lån



Lån kan indfries helt med 1 måneds varsel. Indfrielsesgebyr er 2500 kroner.



Mulighed for ekstraordinære afdrag kan aftales.



Indlån:



På SMVerhvervslån kan såvel virksomheder som foreninger, organisationer og private oprette sig som långivere og låne penge ud til sunde virksomheder med behov. Låneansøgere kreditvurderes og låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk's online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk.



SMVerhvervslån.dk opkræver 1 procent p.a. i provision på indlån og dækker administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 6,00 procent ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 5,00 procent efter betaling af 1 procentpoint provision til SMVerhvervslån.dk. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12 procent af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.



Rentesatsen er typisk på mellem 3,25 og 8,6 procent efter fradrag af provision på 1 procent.



SMVkroner



For at dække omkostninger omkring etableringen og driften af SMVerhvervslån.dk modtager SMVdanmark en andel af etableringsomkostningerne på lån og provision på oprettelse indlån. SMVdanmark deler overskuddet med de låntagere, der er medlemmer af SMVdanmark. Det sker i form af SMVkroner, der er en overskudsdeling, der fastsættes og udbetales årligt.



Samarbejde med Flex Funding A/S



SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften - herunder lånegodkendelser, transaktioner, administration, support m.m.



Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).



Læs mere på SMVerhvervslån.dk SMVerhverslån.dk er SMV-venlige erhvervslån på mellem 200.000 kroner og 5.000.000 kroner til den til enhver tid lavest gældende markedsrente.Låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk's online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk. Her vælger investorerne, hvor stort et beløb de ønsker at udlåne til låneansøger. Auktionen løber typisk i 14 dage.Renten er typisk på mellem 4,25 og 9,6 procent og er fast i hele lånets løbetid, som kan være fra 6 måneder og op til 5 år. Lånet er i perioden uopsigeligt fra långivers side medmindre aftalen misligholdes. Lån kan etableres med og uden sikkerheder afhængig af individuel kreditvurdering. Låneansøger skal have positiv egenkapital og haft overskud de seneste to regnskabsår.Etableringsomkostninger er 3 procent af lånets størrelse på mellem 200.000 kroner og 1.999.999 kroner, og 2 procent., eller minimum 50.000 kroner ved lån over 2.000.000 kroner.Der kan lånes til følgende formål:Lån kan indfries helt med 1 måneds varsel. Indfrielsesgebyr er 2500 kroner.Mulighed for ekstraordinære afdrag kan aftales.På SMVerhvervslån kan såvel virksomheder som foreninger, organisationer og private oprette sig som långivere og låne penge ud til sunde virksomheder med behov. Låneansøgere kreditvurderes og låneanmodningen lægges ud på SMVerhvervslån.dk's online markedsplads, med en rentesats, der er fastsat af SMVerhvervslån.dk.SMVerhvervslån.dk opkræver 1 procent p.a. i provision på indlån og dækker administrationsomkostninger. Hvis låntager eksempelvis opnår en årlig rente på 6,00 procent ved bud på et lån, vil den årlige rente reelt være 5,00 procent efter betaling af 1 procentpoint provision til SMVerhvervslån.dk. Provisionen fratrækkes automatisk i den månedlige ydelse fra hver låneandel med 1/12 procent af restgælden. Der opkræves kun provision af betalte låneydelser.Rentesatsen er typisk på mellem 3,25 og 8,6 procent efter fradrag af provision på 1 procent.For at dække omkostninger omkring etableringen og driften af SMVerhvervslån.dk modtager SMVdanmark en andel af etableringsomkostningerne på lån og provision på oprettelse indlån. SMVdanmark deler overskuddet med de låntagere, der er medlemmer af SMVdanmark. Det sker i form af SMVkroner, der er en overskudsdeling, der fastsættes og udbetales årligt.SMVerhvervslån er en låneplatform udviklet af SMVdanmark i samarbejde med Flex Funding A/S, som står for driften - herunder lånegodkendelser, transaktioner, administration, support m.m.Flex Funding A/S er reguleret af Finanstilsynet som andre betalingsinstitutter og tilladelse til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012).

Skær det overflødige fra - Vi har ikke filialer, hovedkontorer og store direktørlønninger. Vi anvender mulighederne i ny teknologi og matcher via en digital platform långivere og låntager. Dermed kan vi holde omkostningerne så langt nede, at vores rentemarginal kun er på 1 procentpoint mod op mod syv procent i bankerne. - Virksomheder med overskud kan altså låne deres penge ud og få en væsentlig bedre forrentning end i banken, mens låntager får en lav og konkurrencedygtig rente, faste vilkår og et uopsigeligt lån i hele perioden, fortsætter han.

Sikkert, godkendt og gennemprøvet SMVerhvervslån.dk er bygget på en anerkendt - og af Finanstilsynet godkendt - platform, og er et samarbejde mellem SMVdanmark og Flex Funding A/S, der driver platformen og foretager de konkrete kreditvurderinger af låntagerne. - Flex Funding A/S har udviklet deres teknologi over de seneste år og har allerede formidlet lån for 180 mio. kroner til danske SMV'er. Men mange SMV'er er ikke bevidste om muligheden, så vi ser det her som en mulighed for, at SMVdanmark på fordelagtig vis kan bringe lån via crowd lending ud til vores 18.000 medlemsvirksomheder. Dermed håber vi at kunne sætte turbo på virksomhedernes mulighed for at skaffe fair finansiering til deres vækst andre steder end i banken, siger Jakob Brandt.