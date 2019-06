SDU's iværksættermiljø virker: Tre succesfulde virksomheder udsprunget fra SDU

3. PorcoVision

Iværksættervirksomheden PorcoVision, der blev lanceret i 2016, vil være med til at redde smågrise fra at dø ved at udvikle et intelligent kamerasystem, der kan opdage, hvis der opstår komplikationer, når søerne farer, og underrette landmændene, så de kan nå at redde smågrisene.

Porcovision er skabt af tre nyligt dimitterede studerende fra det tekniske og naturvidenskabelige fakultet på Odense Universitet.

Efter endt uddannelse modtog de tre studerende et legat og kan derfor nu arbejde fuldtid med virksomheden. Virksomheden er lige om hjørnet med deres første lancering.