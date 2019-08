SAS-strejke og lavere priser giver nedjustering hos lufthavn

Københavns Lufthavne måtte se både omsætning og overskud falde i første halvdel af 2019, og selskabet skruer ned for sine forventninger til resten af året.

Københavns Lufthavne, der ejer lufthavnene i Kastrup og Roskilde, fik et overskud før skat på 617 millioner kroner i første halvår. Det er et fald på 11 procent i forhold til sidste år.

Det fremgår af selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Resultatet er trukket ned af, at lufthavnen har sænket sine takster for flyselskaberne. Aftalen betyder, at det er billigere for dem at lande og lette.

Samlet havde selskabet 14,4 millioner passagerer i første halvår af 2019. Det er et marginalt fald fra året før.

Dykket hænger sammen med, at piloterne hos SAS strejkede syv dage i april og maj.

Desuden har sidste års konkurser for de to islandske flyselskaber Wow Air og Primera Air kostet passagerer.

Strejken kostede 175.000 passagerer i Kastrup Lufthavn. Sammen med de lavere takster betyder det, at der ikke længere ventes at komme lige så mange penge i kassen som tidligere.

Lufthavnen venter nu, at omsætningen dykker med to-tre procent i år. Tidligere var der ventet et fald på en procent.

- Det er primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra den 1. april 2019 samt SAS-pilotstrejken og justering i vores flyselskabers trafikprogram, skriver Københavns Lufthavne i regnskabet.

Selv om der nu ventes en lavere omsætning, venter Københavns Lufthavne fortsat et overskud før skat på 1250-1350 millioner kroner i år.

Strejken hos SAS har været endnu dyrere for flyselskabet selv, der regner med en regning på 450 millioner kroner.

SAS oplyser torsdag, at det efter strejken har haft fremgang i antallet af passagerer i juli, hvor 2,84 millioner rejste med selskabet.