For luftfartsselskabet SAS har sommerens højsæson budt på passagerrekord i både juni og juli, hvilket har hjulpet med at løfte omsætningen for selskabets skæve kvartal fra maj til juli.

En række forskellige ekstraregninger har dog spist væksten i omsætning og forværret SAS's bundlinje sammenlignet med sidste år.

Blandt andet peger SAS selv på, at selskabets piloter strejkede i slutningen af april og starten af maj, hvilket skabte forstyrrelser i driften i det netop overståede kvartal.

Derudover lider SAS under en svækkelse af den svenske krones værdi målt i dollar, samt stigende regninger for brændstof.

Sidste år indbragte højsæsonen SAS over en milliard danske kroner i overskud efter skat som følge af en omsætning på omkring 9,1 milliard kroner.

I år er omsætningen vokset til omkring 9,4 milliarder kroner, men overskuddet er skrumpet til omkring 800 millioner kroner.

- Selv om væksten i omsætningen er opmuntrende, kræver den makroøkonomiske modvind en øget effektivitet for at sikre konkurrenceevnen og lønsomheden på langt sigt, siger direktør Richard Gustafsson i forbindelse med regnskabet.

SAS er i øjeblikket i gang med et spareprogram, der skal bringe omkostningerne ned. Ifølge regnskabet har programmet til og med juli leveret 1,45 af de ønskede 2,1 milliard kroner i besparelser i 2020.

- Selv om vi har kurs mod at levere vores målsætning på 625 millioner kroner i besparelser i regnskabsåret 2019, er vores enhedsomkostning, efter at have justeret for strejkens effekter, ikke faldet så meget, som vi ønsker.

- Det betyder, at vi skal se på nye initiativer til efter 2020.

SAS noterer også et faldende klimaaftryk. Med indkøbet af nye Airbus-fly håber SAS at nedbringe sin udledning med 18 procent på korte distancer og 30 procent på lange distancer.