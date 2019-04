Rumfirma jubler: Største omsætning i Odense-selskabets historie

Odense-virksomheden Danish Aerospace Company kan se tilbage på et godt regnskabsår i 2018. Ambitionerne for 2019 er høje, og direktør Thomas Andersen er overbevist om, at det bliver et spændende år.

- Vi underskrev en stor kontrakt med ESA i 2018 om et kombineret motionsudstyr. Og det er helt sikkert det, der har været med til at skabe det gode resultat for 2018, så det lover rigtig godt, fortæller Thomas Andersen.

Rumfartsfirmaet kom ud af 2018 med overskud på lige knap en million efter skat, hvilket kun er cirka 100.000 mere end i 2017. Men ifølge Thomas Andersen, er det et tilfredsstillende resultat, da der i 2018 også er brugt penge på investeringer i fremtidige rumprodukter, samt til driften af det nye Danish Aerospace Company North America, Inc. (DACNA) i Houston i USA.

2018 var et rigtig godt år for Danish Aerospace Company (DAC), hvis man spørger administrerende direktør, Thomas Andersen.

Hjemsted: Odense SV CVR-nummer: 12424248 Regnskabstal for 2018 (Tal for 2017 i parentes): Brutto-fortjeneste/tab: 15 millioner kr. (9 millioner kr.) Resultat før skat: 1,9 millioner kr. (1 million kr.) Resultat efter skat: 950.000 kr. (890.000 kr.) Egenkapital: 10 millioner kr. (9,3 millioner kr.) Antal ansatte: 19 (18)

2019 bliver et godt år

Det samme gør sig gældende for 2019, som indtil videre ser lovende ud, når man spørger direktøren.

- Ambitionerne for 2019 er høje, så selv om det er svært at spå om fremtiden, er jeg sikker på, at det bliver et spændende år, vi går i møde.

Thomas Andersen er dog ikke klar til at fortælle, om der bliver lanceret nye produkter i løbet af det kommende år.

- Jeg kan ikke afsløre, hvad vi præcist har i tankerne, men vi kigger fortsat på motionsudstyr og på trådløs helbredsovervågning - ikke til det almindelige marked, men til det specialiserede marked og de ekstreme miljøer, hvor rumfart er et af de miljøer. Og det er også grunden til, at vi har oprettet et datterselskab i USA. Det er der, at det største marked for det her område ser ud til at være i fremtiden.