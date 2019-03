Rudkøbings butiksliv skal styrkes: Nyt projekt tager kamp op mod internethandel

RUDKØBING: "Et stærkt Butiksliv" er titlen på et nyt projekt, som Rudkøbing Handelsstandsforening netop er gået i gang med. Målet er - som det ligger i navnet - at sikre, at der også i fremover er et godt og varieret udbud af forretninger i centrum af den gamle købstad i en tid med blandt andet skarp konkurrence fra internethandel.

- Medierne bombarderer os med skrækscenarier om, hvordan det vil komme til at blive i fremtiden. Vi vil gerne ind at imødegå nogle af dem ved at gøre det attraktivt fortsat at besøge en fysisk butik, siger formanden for Rudkøbing Handelsstandsforening, Tom Rene, der selv har butikken Din Tøjmand i Østergade.

Medlemsbutikkerne er kort præsenteret for forløbet, som handelsstandsforeningen sammen med projektkoordinator Peder Egmose gennemfører. Peder Egmose, der har stået for lignende projekter i Nibe i Nordjylland og Hørsholm nord for København med fokus på gågaderne i de to byer, er flyttet til Rudkøbing sammen med sin kone.

Tom Rene glæder sig at få projektet gennemført. Til en start vil Peder Egmose - gerne ifølge med et medlem af bestyrelsen for handelsstandsforeningen - besøge de enkelte butikker hver for sig for at høre nærmere om deres ønsker og forventninger.

De første besøg er gennemført, og der er stor interesse for projektet, oplyser handelsstandsforeningens formand.

- Så skal vi holde workshop og præsentere et resultat i fællesskab til sommer. Dette resultat skal bruges i forhold til vore samarbejdspartnere, herunder Langeland Kommune, siger Tom Rene.

En af de ting, man skal tage højde for, er, at der i modsætning til i storbyer ikke er mange "strøgkunder". Måske ser man nogle om foråret og sommeren, men ellers ikke, påpeger han.

- Uden for de perioder er det mere kunder, der som regel har et konkret behov, som kigger forbi mig. Jeg vil tro, at det samme gør sig gældende for for eksempel isenkræmmeren. Hvis man er kommet til at smadre en tallerken, går man ind for at købe en ny. Det er planlagt, siger formanden.

- Og ellers skal vi se nærmere på aktiviteter, herunder om der skal foregå mere på Torvet. Vi skal se på ensartede åbningstider, fælles udsalgsstart, p-pladser, og hvad medlemmerne ellers bringer på bane, tilføjer Tom Rene.