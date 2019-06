Claus Risager fra Blue Ocean Robotics synes, der har været meget stille i den politiske debat, omkring muligheden for at indsætte robotter til at afhjælpe manglen på sygeplejersker. Arkivfoto

Lad robotterne skubbe madvognen, flytte blodprøverne og desinficere operationsstuen, så personalet kan koncentrere sig om plejen og patienterne. Politikerne har alt for lidt fokus på, hvordan robotteknologi kan sættes ind i sundhedsområdet, lyder det fra adm. direktør i Odense-firmaet Blue Ocean Robotics, Claus Risager.

1000, 2000 eller 3000. Nogen højere - sådan har de politiske bud lydt fra kandidaterne i den netop overståede valgkamp til Folketinget, hvor politikere fra højre og venstre har budt på, hvor mange flere sygeplejersker, der skal til for at sikre nok hænder i sundhedssektoren og på landets sygehuse. Samtidigt har der været påfaldende stille om muligheden for at indsætte robotter, lyder det fra en af dem, der gerne vil levere robotterne til branchen. Adm. direktør og medstifter af Odense-firmaet Blue Ocean Robotics, Claus Risager, mener, der er alt for lidt fokus på at automatisere opgaver i sektoren, når talen falder på nedslidning og mangel på kvalificeret arbejdskraft. - Jeg fik nok, da jeg så endnu en politiker love 1000 nye sygeplejersker oven i de 35.000, der er i dag. Men hvorfor er der ingen debat om overlade opgaverne med at flytte sengelinned, blodprøver eller andre logistiske opgaver, som sygeplejerskerne skal bruge deres tid på, til robotter, siger Claus Risager, der har arbejdet i robotbranchen i tre årtier. Han gik til tasterne og skrev et harmdirrende indlæg på Linkedin, da endnu en politiker kastede om sig med løfter om mange nye sygeplejersker uden at nævne muligheden for at indsætte robotterne på nogle af de opgaver, som sygeplejersker i dag varetager. - I alle de år, jeg har arbejdet med robotter, er der ingen, der har spurgt os - eksperterne - om, hvad robotterne rent faktisk kan løse af opgaver, som i mange tilfælde er kedeligt og nedslidende arbejde, siger han.

Sæt sygeplejerskerne fri Blue Ocean Robotics leverer servicerobotter til hospitaler, byggebranchen og landbruget. Den første er allerede tilgængelig i 40 lande i form af desinficeringsrobotten UDV-robotten, som med uv-lys kan dræbe 99 procent af bakterierne på en hospitalsstue. - Den gør det i samarbejde med rengøringspersonalet, siger han. På samme måde burde servicerobotter i langt højere grad spille en rolle i at løse udfordringen med for få hænder i den offentlige sektor, hvor sygeplejersker og andet personale bruger alt for mange ressourcer på logistiske opgaver, som en robot kan udfylde, mener han. - Hvis vi automatiserer bare tre-fire procent af det arbejde, sygeplejerskerne bruger deres tid på i dag, så har vi jo langt over de 1000 sygeplejersker, man skal bruge. Samtidig kunne de bruge deres tid på noget mere tilfredsstillende arbejde, mens robotten kunne stå for opgaver med at køre medicinen rundt eller skifte sengelinned og den slags, siger han. Og det er faktisk muligt at automatisere med robotter i omfanget tre-fire procent, for 30 procent af alle omkostninger på sygehuset går faktisk netop til logistiske opgaver, understreger Risager som ikke er bange for at sætte tingene på spidsen. - Så det også gælder for sygeplejerskerne, så er der faktisk omkring 10.000 ud af de 35.000 sygeplejersker, som egentligt går med at flytte ting fra A til B frem for at lave meningsfyldt, værdiskabende og patientnær sygepleje, konstaterer han.

Sygeplejersker vil se beviser Dansk Sygeplejeråd ser klart en mulighed i, at robotter og teknologi kan være med til af afhjælpe manglen på sygeplejersker. Men det er ikke uden bekymringer, de bakker op om den nye teknologi. - Politikerne får dollartegn i øjnene, når de taler om teknologi, fordi man ser en mulighed for at afhjælpe mangel på personale og være arbejdskraftsbesparende. Men vi er bekymrede for, at man indfører teknologi med en forventning om besparelse og effektivisering og fjerner menneskelige ressourcer, inden man har set, om teknologien rent faktisk er mere effektiv, siger 2. næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, og forklarer, at den tid der frigives ved indførelse af teknologi oftest bruges på andre opgaver i relation til teknologien. - Det er vigtigt for os, at få bevist om det reelt kan spare tid for sygeplejerskerne, inden vi har armene oppe over hovedet, siger hun og opfordrer desuden kraftigt til at inddrage sundhedspersonalet i udviklingen af teknologi.