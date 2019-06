Robotterne smitter af: Fyn har større armbevægelser

44-årige Søren Smedegaard, senior partner hos revisionskoncernen EY med base i Odense, er direktør og ansvarlig for den danske del af EY's entreprenørkonkurrence, som Mobile Industrial Robots vandt i november. Lørdag er de i spil til at vinde den globale del af EY-konkurrencen - som de første fra Fyn og Danmark.

- Hvad er det Mobile Industrial Robots kan, siden de vandt i Danmark ud af 200 firmaer i hovedkonkurrencen?

- Der er ikke nogen klar opskrift på, hvordan man gør det godt som entreprenør. Men det, der i mine øjne kendetegner MIR, er, at man fra start har været utrolig visionær og haft store ambitioner. Man ville være verdens bedste, og de turde sige det højt. Måske skyldes det, at både Niels (Jul Jacobsen, stifter, red.) og Thomas (Visti, adm. direktør, red.) har prøvet at lavet fejl før. Så de har været klar på, hvad de ville fra start. Det har givet dem noget kant og gjort, at de fra start var meget fokuserede på, hvad de ville med MIR.

- Er de et billede på den ændring, der er sket i Odense, hvor man godt tør have større ambitioner end tidligere?

- De har sagt fra start, at de ville være verdens bedste, og det er en form for DNA, som vi ikke så før i Odense. Det har kendetegnet MIR fra starten.

- For nogle år siden havde man grint af dem?

- Den dristighed ville for 10 år siden i hvert fald have fået nogen til at pege fingre af dem. Det er noget af det, vi kan lære lidt af fra vores naboer i Sverige - det handler om, at man gerne vil skabe noget stort globalt set fra starten. Og der har MIR været med til at gå forrest og de har haft nogle store armbevægelser, ment på den mest positive måde.

- Er vi gode nok til de store armbevægelser på Fyn?

- Ja, det er vi blevet, og vi skal ride på bølgen. Det er en selvopfyldende profeti, og der er et nyt mindset i dag i Odense, som viser, at man godt må sige den slags.

- Kan I se den ændring hos virksomhederne, når I årligt interviewer 200 etablerede firmaer og 150 startups til entreprenørkonkurrencen?

- Vi kan se, at Fyn og Odense i startupmijløet har rigtig mange nye virksomheder, så der er vi på niveau med Aarhus, og det var vi altså ikke tidligere. Det blomstrer på Fyn, og jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til, at vi kan blive med at komme med gode historier, som kan være skalerbare ligesom MIR.

- Hvad er afgørende for, at det lykkes at skabe de næste MIR-historier?

- Det handler om den vedholdenhed og den vilje, som Niels og Thomas har vist i MIR. Der var nok nogen, som ikke troede på Niels i starten, da det var svært, men han holdt fast og troede på det, og det er et karaktertræk, som smitter af på andre i Odense. Det er der også en del af de talenter, vi har i klyngen i dag, som har.

- Du har selv en særlig forhistorie med MIR?

- Ja, jeg var faktisk revisor for MIR, indtil de blev solgt til Teradyne, men jeg har altså intet haft med udvælgelsen og dommerarbejdet at gøre, det må jeg hellere understrege, men det er da meget særligt, at det er MIR, der løber med prisen.