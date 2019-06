Robotter skal redde pattegrise: Prisvindere i europæisk iværksætterprogram

Det koster både livet for mange grise og penge for svineproducenten, hvis det går galt når en so farer op til 18 pattegrise. Tre fynske iværksættere står bag teknologi, som skal reddet livet for de udsatte pattegrise. Sidste uge vandt de lokal pris - nu er de på vej i europæisk iværksætterprogram.

Potentialet i Porcovision er så stort, at trioen bag kan blive den næste virksomhed til at vinde awardens hovedpris Odinprisen, som i år gik til Robot Nordic - derfor fik de Moonshot-prisen, men virksomheden er også blandt de syv danske virksomheder, som er i spil til en plads i et stort europæisk acceleratorprogram under Robotunion.

Christian Rasmussen er medstifter af Porcovision, som venter at have systemet klar til salg i løbet af efteråret. Foto: Porcovision

En dør i et kuld

Sammen med Christine Lundby og Christian Moeslund, der ligeledes er uddannet fra SDU, stiftede han for blot et år siden virksomheden. Porcovision står bag teknologi, der bogstavelig talt sætter fokus på et stort problem for svineproducenter. Ved hjælp af kameraovervågning og kunstig intelligens har de to ingeniører og datalogen udviklet et system, som kan nedsætte dødeligheden blandt nyfødte pattegrise.

- I dag dør én ud af et gennemsnitligt kuld pattegrise på 18, når en so farer, men ved vores system kan man lettere overvåge søerne og opdage, hvis der går for lang tid mellem hver pattegris kommer ud, siger Christian Rasmussen.

Normalt går der mellem en halv til en hel time mellem at soen farer, og går der længere tid kan det være tegn på, at en gris sidder fast. Gør den det, bliver den kvalt og dør. Det samme gør resten af de grise, som soen skal fare.

- Derfor er det meget vigtigt, at man får hevet den gris ud, men hvis man har en svineproduktion med 2000 søer, så kan der sagtens være 60 faringer i gang samtidigt. Så det er meget svært at overvåge det hele for de ansatte, som også har andre opgaver. Med vores system og med brug af billederne i et neuralt netværk, som er en form af kunstig intelligens, så kan systemet alarmere mandskabet i produktionen, så snart en faring går i gang, siger Christian Rasmussen.