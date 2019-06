Robert løfter i sundhedssektoren

På plejehjem, sygehuse og rehabiliteringscentre hjælpen robotten ROBERT fra Life Science Robotics i Aalborg både borgere/patienter med at få mere genoptræning uden at belaste fysioterapeuter og sosu'er. Nogle opgørelser har vist, at 72 procent af alle fysioterapeuter har smerte i led og skulder. Ligeledes bliver patienter med blodpropper og hjerneblødninger og andre lammelser trænet 30 minutter til 45 minutter pr. dag. Det er for mange patienter ikke tilstrækkeligt, og her kan et værktøj som ROBERT hjælpe.