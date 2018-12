Robotten skal ud af legeland: Robotudviklere er for langt fra kunden

Der er for lang afstand fra robotfirmaerne og forskningsmiljøet til de små- og mellemstore virksomheder, som skal tage de nye teknologier i brug, lød selverkendelsen, da 270 medlemmer fra den danske robotbranche onsdag diskuterede fremtiden for robotter, droner og automation.

På dagen, hvor Universal Robots kunne fejre, at det er 10 år siden, den fynske robotsucces solgte sin første blå robotarm, blev der sat et selvkritisk øje på udviklingen i den danske robotbranche, da 270 repræsentanter var samlet på Dalum Landbrugsskole i Odense.

- Vi lever lidt i Legoland, hvor robotterne er for langt væk fra de slutbrugere, som eksempelvis landmændende, der rent faktisk skal bruge droner. Når det handler om droner, skal man i højere grad bygge droner i samarbejde med slutbrugeren.

Uddannelseschef Eric Wanscher var både vært og kritisk part i paneldiskussionen, da Dalum Landbrugsskole i Odense onsdag lagde festsal til 270 robotfolk fra den danske branche, hvor robotnetværket Robocluster havde inviteret til "Big Bang"-temadag om robotudviklingen.

Under spørgsmålet "Hvor skal robotinnovationen hen" satte robotudviklere og firmaer, universitetsforskere og slutbrugere fokus på de knaster, der er i branchen. Her var der stor enighed om, at samarbejdet mellem forskningsmiljøet på universiteterne og de firmaer, som udvikler og bygger robotter, fungerer. Til gengæld lever robotter og udviklere for ofte deres eget liv i det, som landbrugsskolens uddannelseschef omtalte som Legoland.