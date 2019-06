Robotduo årets iværksætter i stærkt felt

Torsdag vandt duoen så prisen, fordi de om nogen har skabt en fynsk iværksættervirksomhed, der har skabt noget udover det sædvandlige og har potentialet til at blive endnu større. De to fik prisen overrakt af Hung Ho, stifter og adm. direktør i Pakkelabels, som vandt både Odin-prisen og publikumsprisen ved den første Odin Award sidste år.

- Det er bare superfedt, lød det fra en begejstret Michael Hye Nielsen, som stiftede Nordic Robot med Anders Martiny for under tre år siden.

Stærkt felt

De to har allerede formået at skabe en virksomhed, som ikke blot hjælper industrifirmaer med at automatisere produktionen. Robot Nordic udvikler også egne nye robotprodukter, og så gør den unge iværksættervirksomhed det samtidigt med, at de skaber profit på bundlinjen.

En afgørende del af årsagen til, at det var robotduoen, som løb med årets hovedpris i et meget stærkt felt med fem gode bud på en vinder, lyder det fra jury-formand Torben Frigaard Rasmussen, tidligere adm. direktør i E-Conomic.

- Robotterne fra Nordic Robot vinder i et meget tæt og stærkt felt med fem kandidater indenfor hvert sit område fra droner hos Quadsat til billeder og film hos Instafilm til it- og software hos Quickorder og Helphouse. Vi skulle også skulle kigge på profitability og firmaernes evne lige nu til at skabe en profitabel forretning, og der vinder Robot Nordic, men det er jo aldrig til at vide, hvor de hver især er om fem år, siger den erfarne investor og bestyrelsesmedlem i firmaer som Umbraco og Mobile Industrial Robots.

Han sidder netop i juryen sammen med Thomas Visti, adm. direktør i Mobile Industrial Robots, som i sidste uge repræsenterede Danmark ved den globale innovations og vækstdyst hos EY World Entrepreneur of The Year. En konkurrence som MIR ikke vandt, men til gengæld glæder både Visti og Frigaard sig over, at der er masser af fejre lokalt.

Der var endnu mere at fejre, da yderligere to iværksættervirksomheder også fik priser med hjem i kategorierne Impact og Moonshot, hvor den første gik til iværksætterne bag Sprogeriet, som hjælper børn til en bedre sprogforståelse, mens it-systemet hos Porcovision har så stort potentiale i at overvåge griseproduktion og undgå overdødelighed hos pattegrise, at den virksomhed med rette kan skyde efter månen, som det lød fra aftenens vært Morten Reesen, der i øvrigt også selv er iværksætter.