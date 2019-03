Robotdirektør: Vi sælger for fem milliarder om to år

Der skal sendes rigtig mange robotter ud af døren på Universal Robots fabrik i Odense syd for motorvejen i 2021. Direktøren regner med, at virksomheden til den tid vil sælge for fem milliarder kroner robotter om året - mere end tre gange så meget som sidste år.

Ambitionerne fejler ikke noget hos direktøren for Odense-virksomheden Universal Robots Sidste år solgte koncernen for næsten 1,5 milliarder kroner. Om to år - i 2021 - forventer direktør Jürgen von Hollen et salg på fem milliarder kroner. Han understreger, at det ikke er den børsnoterede virksomheds officielle udsigt til aktionærerne, men en intern forventning. Virksomheden har i hele sin levetid haft en forrygende vækst i salget, men i 2018 blev væksten den laveste hidtil med 31 procent. Det var bedre end stort set alle andre store danske virksomheder, men det var alligevel et godt stykke under målet på 50 procent, og det har fået virksomheden til at være mere forsigtig i sine officielle udmeldinger om de kommende år. Nu loves der officielt 30-40 procent højere salg. - Men jeg investerer og planlægger stadig efter, at vi får en vækst på 50 procent om året. Det er det mest sandsynlige tal, siger Jürgen von Hollen.

Modvind i Kina Direktøren forklarer, at salget i anden halvdel af sidste år blev ramt af modvind fra især to udviklinger i den generelle økonomi. For det første blev væksten i Kinas økonomi mindre end ventet, og for det andet var bilfabrikkerne mere tøvende med at investere. - Men det ændrer ikke på mine generelle forventninger til en vækst på 50 procent. Nye undersøgelser viser endda, at der bliver et større behov for vores robotter, end man tidligere troede. Modvinden i slutningen af 2018 viste mig, at netop i den slags situationer har kunderne brug for at investere i vores fleksible robotter. Det skal vi blive bedre til at forklare dem, siger Jürgen von Hollen. Han har tidligere udtrykt håb om en omsætning på en milliard dollar i 2021, men med den lidt lavere fart i 2018 må den milepæl formentlig vente.

De små robotter skal bredere ud Universal Robots har brugt kræfter på at opbygge salgskanaler rundt om i verden, men nu vil man skifte gear. Nu skal kontakten til slutkunderne være stærkere, og den overordnede idé om de nye, fleksible robotter skal formidles til de mange, mange virksomheder, der aldrig har hørt om dem. - Vi har en markedsandel på 50-60 procent, og der er slet ikke andre virksomheder på dette marked, der har den slags kræfter, som vi har. Vi har en forpligtelse til at få markedet til at vokse ved at informere og skabe mere opmærksomhed om denne type robotter, siger Jürgen von Hollen. Virksomheden har udviklet it-systemer, der skal gøre det lettere at være kunde, og som skal gøre det muligt for Universal Robots i højere grad at samarbejde med koncernens mange forhandlere om den rette løsning til den enkelte slutkunde. I 2019 regner direktøren med, at en stor del af væksten kommer fra bilfabrikkerne. De fleste her er kunder hos Universal Robots men i beskedent omfang. Fynboerne mener, at forholdet er modnet, og at nogle af fabrikkerne nu er klar til meget større satsninger på de lette robotter. Derudover har der vist sig gode muligheder i medicinalindustrien, som man regner med at kunne udnytte i år. Det meste af salget vil stadig ske i Europa. Man bruger en del kræfter på at etablere sig i Asien, men direktøren forventer ikke, at den store vækst vil komme derfra.