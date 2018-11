Robot-direktørens løfte fra scenen: Vi giver et brag af en fest

Direktøren blev bedt om at give et godt råd til andre, der vil skabe kraftig vækst.

Sent torsdag aften vandt Odense-virksomheden MIR den allerstørste pris i den årlige erhvervskonkurrence Entrepreneur of the Year i Danmark.

MIR's administrerende direktør Thomas Visti bliver interviewet ved landskåringen af Entrepreneur of the year. Foto: EY

Erhvervslivets svar på en Oscar

Senere sagde Thomas Visti til Fyens.dk, at han var glad og stolt - og også en lille smule overrasket.

- Det er kun to år siden, at jeg deltog i samme konkurrences afdeling for nystartede virksomheder, det er helt utroligt, at vi nu står som vinder af det hele. Vi er meget unge ikke mindst i forhold til de virksomheder, vi har konkurreret med her, siger Thomas Visti.

- Det er fedt at få anerkendelse fra andre. Vi går og klapper os selv på skuldrene derhjemme, men nu hvor vi har fået dansk erhvervslivs svar på en Oscar, ved vi, at der er noget om det. Det gør os stolte, siger direktøren.

- Det her er også en anerkendelse af hele Odenses robotmiljø. Denne pris smitter af på miljøet og byen, og det er helt fortjent. Det er en anerkendelse af det, vi er i gang med at skabe i Odense.

- En pris som denne betyder virkelig noget for os og for medarbejderne. Man bliver stolt af at være Danmarks bedste vækstvirksomhed og får ekstra energi. Og den gør det nok også lidt lettere at rekruttere nye medarbejdere, siger Thomas Visti.

Alle virksomhedens medarbejdere er i forvejen indkaldt til et globalt møde i Odense om tre uger, men her bliver der nu lavet noget på programmet.

- Man kan roligt sige, at der skal skrues op for begivenhederne. Det her skal fejres, og jeg har planer om spændende ting, lover MIR's administrerende direktør.