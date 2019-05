Risikovillige boligejere får rekordlave lånerenter

De danske boligejere kan i øjeblikket glæde sig over lave renter, hvad enten man sover bedst om natten med et fastforrentet lån eller vælger flekslån med løbende tilpasninger af renten.

Totalkredit/Nykredit, der er landets største realkreditinstitut med omkring fire ud af ti boliglån i Danmark, har torsdag afsluttet sin seneste auktion over flekslån.

Det gav rekordlave renter for både F3- og F5-lån, mens rekorden for F1-lån blev tangeret.

I første omgang er det 16.500 boligejere og virksomheder, som kan mærke de lave renter, når de skal have refinansieret deres lån 1. juli.

Men ser man mere generelt på det, er der lagt op til fortsat lave renter for boligejerne generelt i en rum tid, vurderer chefanalytiker Jeppe Borre fra Totalkredit.

- I 2019 har vi været vidne til, at renterne har sat rekorder. Hvis vi kigger lidt længere frem, forventer jeg ikke nogen eksplosion i renterne, men man skal huske på, at virkeligheden før har overrasket, siger han.

Ved auktionen endte renten på F1-lån på minus 0,23 procent, F3 minus viste 0,28 procent, mens F5 for første gang er negativ med en rente på minus 0,04 procent.

Selv om renterne er negative, er det ikke ensbetydende med, at boligejerne ligefrem får penge i hånden for at låne penge til huset eller lejligheden.

Realkreditinstitutterne tager sig betalt i form af bidragssatser, der er prisen for at have et boliglån.

Renterne har også haft kurs ned gennem foråret for fastforrentede boliglån med en løbetid på 30 år.

Jeppe Borre påpeger, at forskellen mellem faste og variable renter er den mindste i ti år.

Det bør få boligejerne til at overveje den ekstra sikkerhed i et fastforrentet lån, mener han.

- Man betaler en højere ydelse for et fastforrentet lån for, fordi man køber længere sikkerhed, men bidragssatsen er lavere på det fastforrentede, så det skal man tænke med i sit valg, siger Jeppe Borre.

De lave renter hænger ifølge Jeppe Borre sammen med usikkerhed på de finansielle markeder.

Bekymringer om handelskrigen mellem Kina og USA samt spørgsmålet om brexit får investorer til at søge mod mere sikre investeringer.

Og i den sammenhæng er danske realkreditobligationer, som ligger bag boliglånene, i høj kurs.