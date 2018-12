Rift om aktierne: Børsmillioner gav ro og nye kollegaer

Fakta

I juli måned gik Odico på den danske mini-børs for teknologi-aktier, Nasdaq First North, hvor interessen viste, at den almindelige fynbo og dansker gerne vil have del i det voksende roboteventyr. Aktien blev overtegnet, sikrede Odico 30 millioner i ny kapital, og efterfølgende steg aktien voldsomt i værdi. Den faldt dog tilbage og lå indtil i sidste uge stabilt på omkring 15 kroner pr. aktie. Nyheden om, at Odico har solgt sin første modulrobot Factory On The Fly til byggebranchen, fik kursen til igen at stige voldsomt med over 44 procent til 22 kroner, før den igen faldt tilbage til lidt over 20 kroner, pænt over udbudskursen på 8,80 kroner.



Et par måneder efter, at Odico havde oplevet markant interesse i markedet, var det gribervirksomheden Scape Technologies, ligeledes fra den fynske robotklynge, der gik på Nasdaq First North i november. Ligesom i tilfældet med Odico var der massiv interesse for aktien, som også var overtegnet. Børsintroduktionen sikrede Scape 35 millioner kroner i ny kapital. I dag har aktiekursen stabiliseret sig på mellem otte og ni kroner - nogenlunde på niveau med udbudskursen på 8,68 kroner.