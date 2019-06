Revydebutanter klar til næste år: Odense Sommerrevy skriver kontrakt med kendte navne

Før de flere end 26.000 publikummer er ved at grine af efter den hidtil bedste revysæson på Engen i Odense, kan de begynde at se frem til næste års revy, som vil byde på et nyt hold af skuespillere.

Med på scenen vil som altid være den nu efterhånden faste trup, som foruden Lars Arvad består af de garvede revyskuespillere Thomas Mørk og Vicki Berlin, men derudover kan publikum se frem til at få to revydebutanter på scenen - nemlig musicalstjernen Stig Rossen og skuespilleren Mathilde Passer, der bare blev uddannet for et år siden og derfor endnu mest er kendt for det efternavn, der afslører, at hendes morfar hed Dirch. Stig Rossen og Mathilde Passer skal udfylde pladsen efter Niels Olsen og Sofie Lassen-Kalhke.

- Jeg er helt utrolig glad for at have lavet kontrakter med de her to, der er meget forskellige - også i forhold til de kendte ansigter, de skal afløse. Jeg er sikker på, at de begge tilfører Odense Sommerrevy fornyelse, selv om jeg også ved, at mit valg kommer bag på nogle, siger Lars Arvad.

Dermed bliver det Stig Rossen og Mathilde Passer, der sammen med Lars Arvad, Thomas Mørk og Vicki Berlin bliver det første hold, der efter forårssæsonen på Engen i Odense skal optræde i Aalborg på AKKC i august 2020.