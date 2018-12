Renault beholder direktør trods anklager om storstilet svindel

Selv om han er anklaget for at have svindlet i skat og underdrevet sin løn, har Renault valgt at beholde Carlos Ghosn som direktør og bestyrelsesformand.

Den 64-årige Carlos Ghosn blev mandag tiltalt for skattesnyd i Japan.

Han risikerer op til ti års fængsel for at have snydt i skat som direktør for Nissan, der er en del af en stor bilalliance med Renault og Mitsubishi.

Mens sagen har stået på, har Renault selv undersøgt Carlos Ghosn, men den franske bilproducent har ikke fundet noget kritisabelt indtil videre.

- Kompensationen for formanden og direktøren for Renault og betingelserne, de vilkår var godkendt under, var i overensstemmelse med gældende lov, skriver Renaults bestyrelse i en udtalelse.

Undersøgelsen har dog kun kigget på direktørens aflønning i Renault i 2015-2018. Der mangler fortsat at blive kigget på perioden 2010-2014.

En anonym kilde tæt på Renault fortæller til Wall Street Journal, at Renault venter på, at Carlos Ghosn giver sin udlægning af sagen.

- Vi vurderer, at vi bliver nødt til at afvente, hvad Carlos Ghosn har at sige om den ensidige efterforskning, siger kilden.

Da Carlos Ghosn er anholdt i Japan, har Renault dog udpeget en midlertidig direktør til at stå for det daglige arbejde.

Carlos Ghosn har i årevis været en af de mest markante personer i den globale bilindustri som topchef for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen.

I slutningen af november blev han som følge af sagen afsat som bestyrelsesformand for Nissan. Mitsubishi har gjort det samme. Anklagerne skyldtes Nissans egen undersøgelse.

Efterforskningen har afdækket, at Carlos Ghosn og Greg Kelly, en anden topchef hos Nissan, har underrapporteret deres løn med 44 millioner dollar. Det svarer til 289 millioner kroner.

Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015.

Alliancen bestående af Renault, Nissan og Mitsubishi er en af verdens største. Den fremstiller over ti millioner biler om året. Det svarer til omtrent hver tiende bil på verdensplan.