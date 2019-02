Et stort overskud i 2018 giver det odenseanske Boliggruppen Fyn mulighed for at udvide med flere store projekter i løbet af 2019. Et større erhvervsområde ved Munkebjergvej og Rosengårdcenteret er bare et af punkterne på listen.

- I forhold til infrastrukturen er det et rigtig godt sted. Eftersom motorvejsafkørslen er kommet til at ligge ved Munkebjergvej, er området blevet meget attraktivt og nemt tilgængeligt. Det gælder både, når man skal ind og ud af byen.

I Odense er virksomheden i dag i gang med at etablere et større erhvervsområde omkring Munkebjergvej og Rosengårdcenteret, hvilket ifølge ejer Carsten Skov er et strategisk godt placeret område.

Siden 2015 har Boliggruppen Fyn kunnet levere et overskud på et godt stykke over 10 millioner før skat hvert år. Med et rekordstort overskud fra regnskabsåret 2018 kan Boliggruppen Fyn nu se frem mod nye store planer i 2019.

Hjemsted: Odense M CVR-nummer: 1826287 Regnskabstal for 2018 (Tal for forrige regnskabsår i parentes): Brutto-fortjeneste/-tab: 15 millioner kr. (16 millioner kr.) Resultat før skat: 21 millioner kr. (15 millioner kr.) Resultat efter skat: 16 millioner kr. (11 millioner kr.) Egenkapital: 93 millioner kr. (89 millioner kr.) Antal ansatte: 11 (9)

Nye projekter på vej

I 2018 gav Carsten Skov udtryk for, at virksomheden ville udvikle lokaler specielt til it-virksomheder. Og det er et af de helt store punkter på planen over, hvad Boliggruppen Fyn vil etablere i 2019.

- Jeg kan ikke sige så meget om projektet endnu, men vi har nedsat en tænketank. Og vi har planer om at lancere noget inden for de næste to måneder med et samlet koncept for, hvad der skal ske med ejendommene, lyder det fra Carsten Skov.

En af virksomhedens planer for 2019 er at øge aktiviteten - og her er lokalerne til it-virksomhederne et af punkterne, der skal hjælpe til at øge aktiviteten. Et andet projekt, som Boliggruppen allerede har gang i, er et byggeri til Sanistål på Stærmosegårdsvej.

- Vi har lavet en længerevarende kontrakt med dem. Og på samme grund er der plads til yderligere byggeri, så der er vi også i kontakt med nogle potentielle lejere. Vi regner med at skulle rulle det ud i løbet af 2019.

Udover Odense fokuserer Boliggruppen Fyn også på Nyborg, hvor den er i gang med at renovere en større ejendom midt i byen samt et nybyggeri med 10 lejligheder, som den forventer byggetilladelse til inden for en måned.