Rekordmange penge brugt på bilkøb i Danmark i 2018

Aldrig før er der i Danmark blevet brugt flere penge på at købe nye biler som i 2018. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er til trods for, at der er blevet købt færre biler end i 2016 og 2017. Det skyldes, at der i 2018 er sket et fald i antallet af små biler i klasserne "mini" og "small".

Samtidig er der sket en stigning i salget af antallet af biler i klassen "SUV".

I alt blev der brugt 52,7 milliarder kroner på at købe nye biler i 2018. Det er 3,2 milliarder kroner mere end året før.

Samtidig afslører Danmarks Statistik, hvor lille en andel el- og hybridbiler udgør af bilsalget som det ser ud anno 2018.

- Der er siden 2009 registreret 1.844.000 nye personbiler, og det er kun 16.100 heraf, der ikke anvender benzin eller diesel. Det svarer til 0,9 procent, skriver Danmarks Statistik.

- 2015 var det "bedste" år for el- og hybridbilerne med 2,3 procent af det samlede salg fulgt af 2018 med 2,1 procent.