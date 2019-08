Rekordmange huse i Middelfart ryger over disken: 229 huse solgt på seks måneder

På landsplan er der solgt små 25.000 huse i Danmark i de første seks måneder af 2019, og det er en stigning på 2,3 procent sammenlignet med de første seks måneder af 2018, som ellers også var et hedt år for markedet.

Fantastisk år

Blandt de fynske kommuner stikker særligt Middelfart af og placerer sig på en landsdækkende tredjeplads blandt de kommuner med størst stigning i hussalget. I Middelfart Kommune blev der i årets første seks måneder solgt 229 huse, 48 mere end i samme periode sidste år og en stigning på 26,5 procent. Det er i Danmark kun overgået af Hedensted og Jammerbugt kommuner.

Også Nyborg og Assens præsterer tocifret fremgang - i Nyborg er der i den samme periode solgt 164 huse mod 143 i 2018 - en stigning på 14,7 procent - mens der i Assens er solgt 216 huse mod 194 i 2018, en stigning på 11,3 procent.

- 2018 var et fantastisk år for salget af huse i Danmark, og tendensen med de mange handler er fortsat ind i 2019. Allerede halvvejs i året kan vi derfor sige, at vi forventer, at 2019 bliver det bedste år i årtiet målt på antallet af hushandler, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Mens Middelfart, Nyborg og Assens kan nyde farten på husmarkedet, går det knap så forrygende i det nordøstfynske og i Odense. I Kerteminde er hussalget faldet med knap 11 procent i de første seks måneder, men her er antallet af handler færre. I Kerteminde Kommune blev der solgt 120 huse i første halvår af 2018, i år er tallet 107. I storbyen Odense er faldet små syv procent - fra 852 handler til 794.

På landsplan blev der i første halvår af 2019 handlet 24.967 villaer og rækkehuse.