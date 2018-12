Rekordmange fløj SAS - brændstofpriser kan drille næste år

SAS leverede et fint regnskab for 2018. Men regningen for brændstof vokser til næste år.

Luftfartsselskabet SAS satte i 2018 passagerrekord med over 30 millioner rejsende.

Det oplyser SAS i sit helårsregnskab for det skæve regnskabsår 2017/2018.

- Vi er rigtigt godt tilfredse, og vi vil heller ikke skjule, at vi er stolte over, at vi kan levere sådan et resultat, siger Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør i SAS.

Resultatet er nogenlunde i tråd med selskabets egne forventninger. Som det allerede har været fremme, ser højere brændstofpriser ud til at kunne skabe udfordringer i fremtiden.

SAS meddelte tidligere, at regningen for brændstof i 2019 vil stige med mellem 1,5-2 milliarder svenske kroner.

Det skyldes de stigende oliepriser i 2018, på trods af at priserne er faldet markant den seneste måned.

Koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen fortæller, at SAS forsøger at gøre, hvad selskabet kan for at gardere sig mod udfordringerne.

- Alle de ting, vi kan påvirke selv, forsøger vi at påvirke. Vi vil flyve derhen, hvor vores kunder vil, samtidig med at vi gennemfører en lang række nye teknologiske fremstød, siger han.

Koncerndirektøren peger på, at SAS har indkøbt flere nye fly for 52 milliarder svenske kroner. Ifølge Lars Sandahl Sørensen er der tale om højteknologiske fly.

- Vi kigger på alt, hvad der kan sikre, at vi flyver endnu mere brændstofeffektivt.

Men der er også mange ting, SAS ikke selv er herre over, påpeger Lars Sandahl Sørensen.

- Ingen ved, hvad effekterne bliver af brexit, oliepriserne kører op og ned som en rutsjebane, og vi har en dollar, der i forhold til den svenske krone svinger meget, opremser han.

Han har dog lidt svært ved at svare på, om billetpriserne stiger eller falder.

- Vi er i et meget konkurrenceudsat marked. Vi arbejder naturligvis altid på at tilbyde vores kunder attraktive både destinationer og priser.

Hvis man kigger specifikt på de forskellige poster i regnskabet, leverede SAS en omsætning på 44,7 milliarder svenske kroner, svarende til 32,6 milliarder danske kroner.

Det er til sammenligning omkring cirka to milliarder svenske kroner mere end sidste år.

På bundlinjen kan selskabet glæde sig over et plus på 2 milliarder svenske kroner. Sidste år lød resultatet på 1,7 milliarder svenske kroner.

Efter omkring en halv times handel på fondsbørsen tirsdag, falder SAS-aktien med cirka to procent.