Rejseplanen udvider app med cykler og biler

Rejseplanen vil fremover gøre det nemmere for brugerne at planlægge rejser fra A til B i appen Minrejseplan.

En ny tilføjelse i appen giver brugerne muligheden for at vælge nye og grønne transportmuligheder - nemlig elektriske delebiler og delecykler.

Dermed får brugerne flere valgmuligheder, når de skal finde den nemmeste, hurtigste og billigste vej gennem byen.

- Vi vil fra Rejseplanens side gerne hjælpe med, at danskerne bliver endnu mere fleksible, siger Christina Hvid, administrerende direktør i Rejseplanen.

- Og det kan de blive, ved at der kommer flere transportmuligheder på Rejseplanen, som hjælper dem med at komme fra dør til dør.

Foruden at give de rejsende flere muligheder i valg af transport, så skal tilføjelserne også gøre det nemmere for folk at komme hele vejen frem til destinationen.

Christina Hvid påpeger, at mange mennesker bor langt væk fra togstationer. Hvis de har adgang til delecykler eller delebiler, kan det måske gøre det endnu nemmere for dem at komme frem.

Det bliver dog ikke alle landets brugere, som får glæde af den nye tilføjelse.

De elektriske delebiler fra virksomheden Greenmobility vil være at finde i København, mens delecyklerne fra virksomheden Donkey Republic kan bruges i Aarhus og Aalborg.

Hos Greenmobility ser man med glæde på det nye samarbejde, som virksomheden håber, kan få flere til at bruge delebilerne.

- Det at være en del af en stor app gør, at vi kan komme ud til flere mennesker, som ikke umiddelbart har os i sigte.

- Det ville overraske os meget, hvis ikke vi fik fat på flere brugere, siger Peter Kruse, Head of Investor Relations i Greenmobility.

Ifølge Rejseplanen er Greenmobility med deres 400 delebiler med til at reducere bilosen i København, og den håber at være med til udbrede brugen af disse biler.

Donkey Republic har i 2018 lanceret 550 cykler i Aarhus og Aalborg.