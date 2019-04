Assens: Onsdag 3. april kl. 14.30 er der rejsegilde på byggeriet af det nye Assens Vandværk på Egebjergvej 3.

Ved rejsegildet deltager totalentreprenøren Per Aarsleff med underentreprenører, rådgiver Niras og Assens Vandværks bestyrelse.

Interesserede er inviteret til at deltage i rejsegildet, hvor grillen tændes, så der er et stykke mad til alle. Vandværket forventes at stå færdig i starten af juni. /EXP