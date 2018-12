Regeringsaftale åbner for nyt Lalandia i Vestjylland

Med regeringens tilladelse til at etablere nye sommerhusområder, kan et nyt Lalandia snart blive en realitet.

Et nyt Laland - Lalandia 3 - kan snart blive en realitet.

Det skriver feriecenteret i en pressemeddelelse.

Hjemstedet for det nye Lalandia bliver Søndervig på den jyske vestkyst.

Tilladelsen til at udlægge sommerhusområdet var den væsentligste tilladelse, der skulle falde på plads, før projektet kan udføres.

Det gjorde den tirsdag, hvor de sidste dispensationer kom på plads, så en feriepark med 486 ferieboliger i Søndervig kan blive til virkelighed.

- Vi er i dag kommet et meget stort skridt nærmere det Lalandia 3, som vi længe har ønsket os, fortæller administrerende direktør i Lalandia Jan Harrit.

Ferieparken er et af ti kystnære forsøgsprojekter, som regeringen gav grønt lys til i 2015.

Disse projekter kan opføres inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje - det vil sige mindre end 300 meter fra strandkanten.

De skal fremme turismen i vandkantsdanmark, men har været under kritik for at være længe undervejs.

Og selv om dispensationen nu er givet, venter Lalandia først at åbne det nye center i 2021, "hvis alt forløber planmæssigt".

Feriecenteret etableres i samarbejde med købmand Keld Hansen fra Søndervig, der først fik idéen til et nyt feriecenter i byen.

- Vi glæder os meget til at arbejde sammen med Keld Hansen om dette projekt, hvor et Lalandia kan være med til gøre ferien ved Vestkysten mere vejruafhængig.

- Kombinationen af den til tider barske natur - og det kolde Vesterhav - og vores varme og rolige vand, er helt ideel for de mange familier, der hvert år besøger området, siger Jan Harrit.

Feriecenteret Lalandia findes i forvejen i Rødby og i Billund.