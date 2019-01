Regeringen vil sikre Dankortets fremtid

Jyske Bank splitter Visa/Dankort op, og det har fået flere til at frygte, at det billige Dankort forsvinder.

Regeringen har svært ved at se fordele ved, at Dankortet forsvinder. Det skriver erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på Twitter, efter at Jyske Bank har meldt ud, at banken vil splitte det populære Visa/Dankort op.

- Dankortet sparer de danske butikker for store summer og holder dermed priserne lidt nede i Danmark, skriver Jarlov.

Jyske Banks kunder vil fremover blive tilbudt både et dankort og et visakort.

Men Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv advarer om, at det i praksis vil være et farvel til Dankort, fordi de færreste forbrugere vil være interesserede i et kort, der kun virker i Danmark.

- Dankortet er stadig det billigste system for detailhandlen og dermed også for forbrugerne, forklarede markedsdirektør for handel hos Dansk Erhverv Henrik Hyltoft mandag.

Dankort er nemlig underlagt lovgivning, der regulerer, hvilke gebyrer der må tages for det af bankerne. Reguleringen af andre kort som Visakort og MasterCard er mindre stram.

Jyske Bank afviser, at banken har truffet sin beslutning for at tjene flere penge på gebyrer.

- Jeg står 100 procent inde for, at det her ikke sker på baggrund af et økonomisk motiv, sagde bankdirektør Peter Schleidt fra Jyske Bank mandag.

- Kortene kan ikke det samme, så vi synes, det giver mening. Og vi vil gerne give kunderne alle muligheder i forhold til betaling, siger Peter Schleidt.

En del af baggrunden er ifølge Peter Schleidt også, at Visa er på vej med en række nye funktionaliteter, som banken gerne vil tilbyde sine kunder.

Rasmus Jarlov uddyber i en sms til Ritzau, at han ikke har yderligere regulering på vej lige nu:

- Vi griber ikke til regulering, fordi Jyske Bank tager dette træk. Men på lang sigt vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre Dankortets fremtid.

Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, mener, at Dankortet er en kæmpe fordel for både forbrugere og erhvervsliv.

- Hvis danske pengeinstitutter ønsker at leve op til deres samfundskontrakt, bør de aktivt medvirke til, at Dankortet også er en central valgmulighed, når man skal betale i fremtiden, skriver han på Twitter.