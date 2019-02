Rederier går til domstole for at stoppe Femern

Scandlines og Stena Line har efter EU-dom stævnet Finansministeriet for at få standset penge til Femern A/S.

Scandlines og Stena Line har stævnet Finansministeriet for at få stoppet lån og statsgarantier til Femern A/S, der står for at opføre Femern-forbindelsen. Rederierne vil samtidig have finansministeren til at kræve tidligere ydede lån tilbage.

Det oplyser Sund & Bælt i en meddelelse via CVR.dk, og Scandlines bekræfter, at der er indgivet en stævning.

Stævningen kommer efter en afgørelse i EU-regi, der trak en tidligere godkendelse af statsstøtten til Femern-forbindelsen tilbage. Sagen kører igen i EU-regi.

- Scandlines og Stena Line har den 15. februar 2019 udtaget stævning mod Finansministeriet med påstand om, at det forbydes finansministeren at yde statsgaranterede lån eller give statsgarantier med hjemmel i anlægsloven til brug for Femern A/S' lånoptagelse.

- Desuden har rederierne påstået, at finansministeren skal kræve en tilbagebetaling af den økonomiske fordel, Femern A/S har opnået ved statsgaranterede lån og statsgarantier udstedt i medfør af anlægsloven, skriver Sund & Bælt, der ejer Femern A/S.

I december afgjorde EU-Domstolen, at EU-Kommissionens tidligere godkendelse af støtten til Femern-forbindelsen, en planlagt 19 kilometer lang sænketunnel mellem Rødby på Lolland og øen Femern i Tyskland, var sket med retlige fejl og urigtige skøn.

- Vi har, sammen med Stena Line, indbragt dette her for en dansk domstol. Det gør vi for at sikre, at EU's dom bliver efterlevet.

- Godkendelsen af støtte er annulleret. Og derfor er den støtte, der allerede er tildelt, ulovlig. Og det gælder også den støtte, der bliver tildelt frem til en eventuelt ny dom, siger kommunikationschef i Scandlines Anette Ustrup Svendsen.

Hun siger, at det bør være praksis, at Danmark efterlever og implementerer EU's afgørelser.

- Sagen er anlagt som en forbuds- og påbudssag. Det gør vi for at sikre, at den danske stat gennem finansministeren ophører med at tildele statsstøtte til Femern A/S, siger Anette Ustrup Svendsen.

Scandlines sejler på ruten, Femern-forbindelsen vil dække. Dermed vil forbindelsen blive en direkte konkurrent til Scandlines.

- Den anlagte sag forventes ikke at påvirke Femern A/S' økonomi eller planerne for gennemførelsen af Femern-projektet, skriver Sund & Bælt i meddelelsen.