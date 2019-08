Realkredit Danmark åbner for lån til 0,5 procent rente

Realkredit Danmark åbner i næste uge for et 30-årigt realkreditlån med afdrag til 0,5 procent i rente. Det er det laveste renteniveau nogensinde for den type lån. Nordea Kredit følger trop.

De nye lån bliver udbudt, fordi renterne er faldet yderligere oven på de seneste dages frygt for handelskrig og økonomisk usikkerhed.

- Vi har de laveste realkreditrenter, når vi taler 30-årige lån, vi nogensinde har set i Danmark. Så det er på et historisk lavpunkt, siger cheføkonom hos Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig om udviklingen.

- Renterne er de sidste par dage især presset ned af eskaleringen af handelskrigen mellem USA og Kina.

Ud over det økonomiske usikkerheder som en lurende handelskrig, afmatning i Europa og Kina samt truslen om, at Storbritannien sender sig selv ud af EU uden en handelsaftale, spiller sommerens konverteringsbølge også ind.

- Vi har lige netop passeret opsigelsesfristen ultimo juli, hvor en historisk stor konverteringsbølge har fundet sted med et samlet konverteringsomfang på i omegnen af 170-190 milliarder kroner, skriver Realkredit Danmark.

Det har ført til, at kurserne har været nede, i takt med at der er blevet solgt mange nye obligationer ud i markedet. Uden det pres er kurserne steget, og følgende er renterne faldet.

Realkreditudbyderen anbefaler dog stadig, at man vælger 1-procentslånet, hvis man er i markedet efter et 30-årigt realkreditlån, da serien er mere likvid og risikoen for kurstab mindre.

Hos Nordea Kredit skriver chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, at rentefaldet ikke er entydigt positivt for boligejere.

- Det er en glædelig nyhed for boligejerne, der kan låne penge til en uhørt lav ydelse, men det er knap så glædeligt for investorerne, der har svært ved at placere deres penge et sikkert sted uden at få et tab, når inflationen trækkes fra.

- Og eftersom mange boligejere også er investorer - eksempelvis gennem deres pensionsselskab, har mønten således også en bagside, skriver hun.