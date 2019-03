Intern rapport fra Swedbank viser, at 67 milliarder kroner blev sendt mellem banken og Danske Bank i Baltikum.

Et samlet beløb på 67 milliarder kroner kan være blevet flyttet mellem Swedbank og Danske Bank af mistænkelige kunder i Baltikum.

Det viser en intern rapport, som den svenske tv-kanal SVT har fået indsigt i.

Rapporten blev iværksat af Swedbank selv i september. Det skete i kølvandet på hvidvasksagen i Danske Bank, der udspringer fra Baltikum og nærmere bestemt Estland.

Det svenske finanstilsyn bekræfter fredag, at det modtog en rapport fra Swedbank 1. marts, der handlede om potentiel hvidvask.

De 67 milliarder kroner er omkring dobbelt så mange penge, som tidligere har været bragt frem i sagen af SVT.

Swedbank er blot en af flere banker, der er blevet kædet sammen med Danske Bank-sagen.

I den sag flød der 1500 milliarder kroner gennem banken i årene 2007-2015. Ifølge SVT er det i samme tidsrum, at de 67 milliarder kroner er ført gennem Swedbank.

Swedbanks kommunikationschef, Gabriel Francke Rodau, siger, at der ikke er noget beløb på mistænkelige kunders overførsler, og at undersøgelsen dækker over 2000 kunder, som banken har lavet en analyse af.

- De 95 milliarder svenske kroner (67 milliarder kroner, red.), der henvises til, er det samlede tal for alle transaktioner mellem Danske Bank og Swedbank i årene 2007-2015, som dukker op, når der benyttes visse risikoindikatorer, skriver Gabriel Francke Rodau til SVT.

Han understreger, at de 2000 kunder skal ses i sammenhæng med, at banken har 3,3 millioner privatkunder og 300.000 erhvervskunder i Baltikum.

Swedbanks administrerende direktør, danske Birgitte Bonnesen, har flere gange afvist, at banken er blevet brugt til hvidvask.

Hun siger i en kommentar, at undersøgelsen både har kigget på nuværende og tidligere kunder.

- I mange tilfælde var der ikke behov for at gøre mere, men i nogle sager førte det - blandt andre ting - til indberetninger til politiet, siger hun i en pressemeddelelse.