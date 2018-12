Ramt af Trumps restriktioner: Lille overskud hos H.J. Hansen - og udsigt til dårlige tider

Det lykkedes lige akkurat at skabe et lille plus i genvindingsdelen af H.J. Hansen-koncernen, men adm. direktør Torben Nørgaard Hansen ser flere risici i den kommende tid. Arkivfoto: Yilmaz Polat

H.J. Hansens genvindingsdivision hårdt ramt af Trumps handelsrestriktioner. Direktøren forudser dårlige tider, men regner alligevel med bedre resultat på grund af store investeringer. Det går godt med at sælge vin og delikatesser.

Det kan lige slæbe af med et beskedent plus på 700.000 kroner i genvindingsdelen trods 1,7 milliarder kroner i omsætning. Til gengæld går det forrygende med at sælge vin og delikatesser fra forretningen i Vestergade i Odense, hvilket har givet et overskud på 5,5 millioner kroner ud af en omsætning på cirka 200 millioner. Det er den korte version af H.J. Hansens årsregnskab med 2017/2018 med afslutning 30. september. Koncernen omsatte i alt 1,9 milliarder kroner og kommer ud med i alt 8,2 millioner kroner i overskud, idet holdingselskabet har bidraget med to millioner oven i de 6,2 fra genvinding og vin. Året før var det samlede plus på 12,4 millioner. Det er det næstbedste resultat i koncernen i fem år, så flere års røde tal er nu erstattet af sorte, selv om overskuddet er beskedent set i forhold til omsætningen. Og havde det ikke været for en betydelig fremgang i vindelen havde det set endnu værre ud. Regnskabet har da heller ikke levet op til forventningerne hvad angår genvindingsdelen, som er hårdt ramt af udefra kommende påvirkninger, fortæller Torben Hansen, adm. direktør i H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S.

H.J. Hansen Holding A/S CVR-nr.: 45 75 55 17Vestergade 97-101, 5000 Odense C.



Direktion: Adm. direktør Jens Jørgen Hempel-Hansen.



Bestyrelse: Jørgen Bast, formand, Torben Østergaard Nielsen, Hans Erik Hempel-Hansen, Jens Jørgen Hempel-Hansen, Claus Helgesen Pedersen og John Hundstrup Bentsen, medarbejdervalgt.



H.J. Hansen Holding består af to divisioner, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S og H.J. Hansen Vin A/S.



Ledelse: Adm. direktør Torben Nørgaard Hansen (genvinding) og adm. direktør Dorthe Priess (vin).



Resultat 2017/18 (2017/16 i parentes)



Koncernomsætning: 1.899 mio. kr. (1.624 mio. kr.)



Koncernresultat: 8,2 mio. kr. (12,4 mio. kr.)



Resultat genvinding: 0,7 mio. kr. (10,5 mio. kr.)



Resultat vin: 5,5 mio. kr. (3,0 mio. kr.)

1000 tons skrot modtager H.J. Hansen hver dag på anlægget i Havnegade i Odense, blandt andet kasserede vaskemaskiner. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Hårdt ramt af Trump - Vi er hårdt ramt af Donald Trumps handelsrestriktioner, samtidig med at vi kan se ind i dårligere tider på en række områder. Om der er en sammenhæng mellem de to forhold, skal jeg ikke kunne sige, men overordnet betragtet er vi på vej mod dårligere tider. Det tyder alle de tal, vi kan se, i hvert fald på, siger Torben Hansen til Fyens Stiftstidende. - Hvordan kan Trumps politik påvirke et fynsk firma i genvindingsbranchen? - Det kan den, fordi vores kunder til for eksempel stål, ikke kan sælge deres varer i samme omfang som før på grund af øget told. Vi sælger meget til tyrkiske stålværker, og deres produkter pålægges 50 pct. told, når de sælger dem til USA. Det rammer dem - og dermed os - hårdt. Trumps handelsrestriktioner rammer meget mere omfattende, end mange tror. Det er ikke kun noget med, at der ikke kan sælges så mange Harley Davidson-motorcykler.

Der er problemer med at få penge nok for det restaffald, der kan brændes på forbrændingsanlæggene rundt om i landet, bl.a. på Fynsværket. Her har H.J. Hansen og hele branchen brug for hjælp fra politikerne. Arkivfoto:Yilmaz Polat

Bevæger sig på en knivsæg - Desuden er der hele usikkerheden i Mellemøsten, som påvirker aftagere i andre lande, samtidig med at Kina gearer ned, og hele bilindustrien i Europa også er ramt af tilbagegang. En række parametre går helt klart den gale vej for os og rammer vores afsætning på det, vi forarbejder og sælger videre. - Men tiden er vel ellers med jer, fordi der er meget større opmærksomhed omkring klima, bæredygtighed og genvinding. Det bør vel trække den anden vej? - Tiden er med os omkring øget fokus på miljøet, det er korrekt. Og verdens klimamål taler også godt ind i vores forretning, men vi skal også kunne sælge vores varer. Vi tager 1000 tons ind hver dag, som vi forarbejder til videre brug og genbrug, og bliver vi ramt bare lidt på afsætningen, kan det straks aflæses på regnskabet. Derfor skal der ikke ikke så meget til, når vi også er afhængige af prisen på stål og valutakursen på dollar.

Også udfordret på affald Ud over problemer med afsætningen af stål og metaller er H.J. Hansen også ramt af, at det er svært at komme af med restprodukter, som kan brændes på landets forbrændingsanlæg. Rester fra for eksempel en skrottet bil kan typisk brændes, men her er den fynske virksomhed oppe imod, at forbrændingsanlæg som for eksempel Fynsværket og andre hellere brænder udenlandsk affald af, fordi leverandørerne af det vil betale mere for at komme af med det, end H.J. Hansens forretning kan bære. - Der mangler en politisk forståelse både lokalt i kommunerne og på Christiansborg af, at der skal være en mere fair og samfundsansvarlig fordeling, når der gælder afbrænding af restaffald. Desuden bør man begrænse importen af affald, når vi selv har noget, vi ønsker brændt af, lyder det fra Torben Hansen.

Store investeringer - Vi ser dog fortrøstningsfuldt på fremtiden, for vi har investeret store beløb i løbet af det seneste år. Det gør os mere konkurrencedygtige og parate til fremtidens udfordringer, fortsætter Torben Hansen. - Vi har investeret 25 millioner kroner i et nyt raffineringsanlæg og andre 10 millioner kroner i it og digitalisering, så havde vi holdt lidt igen på de områder, kunne resultatet have været bedre. Vi har dog fundet det nødvendigt at være bedre rustet, derfor har vi investeret så meget, og vi regner netop på grund af de massive investeringer med et betydeligt bedre resultat i indeværende regnskabsår, understreger Torben Hansen.