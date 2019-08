Radio24syv vil være DAB-kanal

Ejerne af Radio24syv vil forsøge at vinde udbuddet om en ny digitalkanal, en såkaldt DAB-kanal, oplyser kanalens ejere torsdag.

I en pressemeddelelse skriver Berlingske Media, at "øvelsen bliver vanskelig", men at ejerne vil forsøge at sikre kanalens overlevelse ved at blive en DAB-kanal.

- Vi holder simpelthen for meget af Radio24syv til at lukke den. Det er blevet en vigtig stemme i offentligheden, og derfor har vi kæmpet og vil fortsat kæmpe for dens overlevelse, siger Jakob Kvist, der sidder med i bestyrelsen for det selskab, der ejer Radio24syv.

Selskabet repræsenterer People Group og Berlingske Media, der står bag kanalen.

Den digitale kanal er tiltænkt at gå i luften 1. november. Det bliver afgjort, hvem der får licensen 22. oktober.

Det er samtidig ni dage, før den nuværende Radio24syvs radiolicens udløber.

Radio24syv sender for nuværende på det, der hedder FM4-båndet.

Men med den medieaftale, der blev indgået i juni sidste år, blev der indført krav om, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal befinde sig mindst 110 kilometer fra København.

De vilkår ville Radio24syv ikke søge en ny licens under. I stedet vil Radio4 begynde at sende på FM4-båndet fra 1. november.

Derimod vil kanalen gå efter at få den DAB-kanal, der blev åbnet for i medieforliget. Her kan den få 70 millioner kroner årligt i fire år - men kanalen får også lov at sende reklamer.

I første omgang vil der ifølge pressemeddelelsen fra Berlingske Media være nogle praktiske udfordringer, hvis radiokanalen skal videreføres. Dels er personalet opsagt, og lokalerne fraflyttes.

Derudover har kanalens direktør, Jørgen Ramskov, fundet nyt job fra 1. november.

I første omgang bliver Jakob Kvist, der udover at være med i bestyrelsen i selskabet bag Radio24syv også er kreativ direktør i ArtPeople, ansvarlig for vinde kampen om den nye licens.