Rådgiveren rykker ud, når der skal forandringer til

Per Frederiksen er specialist i at hjælpe virksomheder, når der skal ske noget nyt.

- I USA udgør freelanceøkonomien allerede 35 procent, og vi er begyndt at se samme tendenser i Danmark. Vores børn vil have et friere arbejdsliv, de får ikke et guldur for et 25-års jubilæum, og den ældre generation fra 50 til 65 år er også begyndt på det, de kan også godt lide at være tilknyttet flere forskellige slags opgaver, fortæller Per Frederiksen.

- Jeg har været med i projekter for blandt andre Lego, Danfoss, Jyske Bank, TV 2, Ecco, Vestas og andre både store og små virksomheder, hvor vi i kriseårene har skullet genplacere tusindvis af mennesker, så jeg havde meget travlt i årerne under finanskrisen.

- Jeg har altid haft en drøm om at være selvstændig og med udgangspunkt i det, startede jeg mit WeMatch i 2017. WeMatch er baseret på den erfaring, jeg havde fra jobbet som executive ledelsesrådgiver og markedschef i 12 og et halvt år i konsulentvirksomheden AS3 A/S, som blandt andet hjælper virksomheder med outplacement-ydelser.

Per Frederiksen træder også til, når opsagte ledere og medarbejdere skal genplaceres efter en fyringsrunde, og han er sammen med sine konsulenter mand for individuel karriere rådgivning, når det er påkrævet.

Direktøren og ejeren af WeMatch er 58 år og bor i Kolding. Den handelsuddannede Per Frederiksen har en fjern fortid som professionel fodboldspiller i Kolding IF og Vejle Boldklub.Fra 2004 til 2017 var han executive ledelsesrådgiver og markedsansvarlig i AS3 A/S, et nordisk konsulenthus, som hjælper virksomheder og ansatte med at håndtere transitioner og jobmæssige forandringer, inden han grundlagde WeMatch. Før den tid har han haft ledende stillinger som direktør og salgsansvarlig inden for retail, plastindustri, FMCG, B2B industri/ byggeri hos henholdsvis Jysk, Vink, Coca-Cola, Arvid Nilsson og Randers Reb Gruppen.Per Frederiksen har trænet og undervist flere end 100 ledergrupper og har personligt gennemført flere end 200 karriererådgivningsforløb på executive-niveau. Hans kernekompetencer: Rekruttering af ledere, specialister og freelancekonsulenter. Ledelses og HR-rådgivning på direktionsniveau. Træning og undervisning af ledergrupper i forandringsledelse. Executive karriererådgivning af direktører og ledere. Forretning- og salgsudvikling. Organisation-og strategiudvikling.Læs mere om WeMatch på www.wematch.dk

Per Frederiksen styrer WeMatch foran sin pc i et et lille hjørne af et kontorfællesskab tæt på Kolding Storcenter. Foto: Carsten B. Grubach

- Vi har specialister, som så kan gå ind og hjælpe med at genplacere folk i nye jobs. Vi har indsigt i de forskellige reaktioner, folk har i forbindelse med jobmæssige forandringer, og ser nogle nye muligheder, så folk måske skal noget helt andet end det, de før har arbejdet med, siger Per Frederiksen og giver et konkret eksempel med masser af ubesvarede spørgsmål.

- Grundlæggende hjælper vi virksomhederne med at opretholde deres effektivitet, produktivitet og motivation, når der sker jobmæssige forandringer, og virksomheden er i en i omstillingsproces. Det kan være en fusion, en fysisk flytning, en ny strategi, en omorganisering, en sparerunde, eller hvis man flytter en produktion til udlandet. Vores kunder er typisk virksomheder, som også har en god CSR-politik, og som tager et socialt ansvar samt vil holde deres værdier intakte - også når tingene er svære.

- Jeg har et stort netværk qua mine mange år i branchen, og freelancekonsulenterne i Wematch er tidligere HR-direktører og chefer, der ved, hvordan man arbejder med mennesker. Jeg får henvendelser flere gange om ugen fra folk, der gerne vil arbejde hos mig. Denne forretningsmodel gør, at vi kan levere meget høj kvalitet til særdeles konkurrencedygtige priser, forklarer Per Frederiksen og fortsætter:

- Alle disse spørgsmål hjælper vi med at få besvaret og taget stilling til. Med udgangspunkt i det går vi så ind og laver en drejebog, siger Per Frederiksen.

- Hvad med lageret? Kan leveringsevnen opretholdes, og hvad er risikoen i det her? Rejser det halve af dem? Får vi et fastholdelsesproblem, effektiviteten halveres måske, hvis folk holder op med at lave noget, hvis vi ikke har lavet en god plan for det her? De bedste medarbejdere rejser måske? Hvordan kan vi undgå det?

- Og hvad er målsætningen? Hvordan sikrer man sig, at de seks måneder skal blive en succes? Alle skal have fundet nyt job efter seks måneder, vil vi som virksomhed hjælpe med det? Nogle skal flytte til en anden by, andre til udlandet, og hvordan bevarer man så motivationen? Hvordan med sygefravær?

- Bestyrelsen i en virksomhed beslutter, at produktionen skal flyttes til udlandet. Direktøren får at vide, at han skal sætte det i gang. Han går til HR-afdelingen og spørger: Hvordan gør vi det? Vi har seks måneder til det.

Det fjerde er økonomi. Det koster faktisk ikke mere end cirka en månedsløn per medarbejder at tilbyde outplacement, og hvis en opsagt hurtigt kommer i job igen, kan virksomheden ofte spare løn i nogle måneder af opsigelsesperioden.

Det tredje er omdømme . Det giver et positivt omdømme, at man behandler folk godt, også når det bliver svært. Det er vigtig både at sige pænt goddag og ordentligt farvel.

Det andet er tryghed. Det viser sig, at når virksomheden behandler opsagte ordentligt, skaber det tryghed hos de blivende medarbejdere, og de er nemmere at fastholde - kort sagt, der kommer ikke så mange opsigelser, som ofte kan være meget dyrt, når der skal ansættes nye .

Tre spørgsmål

- I WeMatch går vi ind med vores erhvervsmæssige baggrund som job- og karriererådgivere og hjælper folk med at få et nyt job. Vores erfaringer er, at cirka 90-95 procent har et nyt job efter fire-seks måneder alt afhængig af, hvad man gerne vil. Vores mission er, at alle vores kandidater skal have et godt job, som de kan lide at stå op til hver dag - hvad enten man er direktør eller medarbejder, siger Per Frederiksen.

Forenklet er der tre ting, der er omdrejningspunkt: Hvad er det, du kan? Hvad er det, du vil? Og hvordan er det du gør?

- De tre ting skal kunne besvares. Det nytter ikke noget at sende tre til fire A4-ark med sit cv, når vi ved via undersøgelser, at rekrutteringsansvarlige bruger i gennemsnit 19 sekunder på at læse ansøgning og cv. Her bliver det afgjort, om man vil tale nærmere med ansøgeren eller ej, pointerer Per Frederiksen.

- Vi arbejder med afklaring af faglige og personlige kompetencer, fastlæggelse af jobmål og muligheder, for den enkelte. Vi hjælper med udarbejdelse præsentationsmateriale, cv og LinkedIn-profil, så det fremstår klart, hvad den enkelte kan tilbyde en ny arbejdsgiver. Vi ved, at 80 procent af alle job besættes via netværk i dag, så man skal virkelig have lagt en plan og være skarp i den måde, man fremstår på.