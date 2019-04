Punkteret dæk fratager flyselskaber pligt til kompensation

Når et passagerfly i EU er forsinket i over tre timer, giver det i udgangspunktet ret til økonomisk kompensation fra selskabet.

Men denne ret kan bortfalde, hvis forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder, som selskabet ikke kan forhindre.

En løs skrue på start- og landingsbanen, der forårsager en punktering af flyets dæk, tæller som en sådan ekstraordinær omstændighed.

Det slår EU-Domstolen fast i en afgørelse torsdag i en tysk sag. Den udspringer af en rejse med selskabet Germanwings fra Dublin til Düsseldorf. Flyet måtte skifte dæk, inden det kunne lette.

En tysk passager, som havde krævet kompensation hos Germanwings, kan derfor se frem til en afvisning af kravet. Han ankom med en forsinkelse til Düsseldorf på tre timer og 28 minutter.

Det fremgår dog af afgørelsen, at flyselskaber ikke som regel er fritaget for pligten til at betale kompensation i sager med punkterede dæk.

Selskabet skal godtgøre, at det har anvendt alle tilstedeværende midler - både materiel og mandskab - for at skifte et punkteret dæk så hurtigt som muligt.

Domstolen bemærker, at et flyselskab har mulighed for at benytte aftaler i lufthavne, der giver dem fortrinsbehandling til skift af dæk.

Størrelsen af kompensationen afhænger af længden på flyrejsen. Er rejsen over 1500 kilometer, er kompensationen større, end hvis den er kortere. Det fremgår af EU-forordning 261/2004.