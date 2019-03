Professor: Facebooks drop af datacenter er ingen katastrofe

Energiprofessor er sikker på, at andre vil byde sig til på grunden, hvor Facebook har droppet datacenter.

Det kommer bag på professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen, at Facebook efter et års planlægning har valgt at skrinlægge projekt med datacenter i Esbjerg.

Omvendt påpeger professoren fra Aalborg Universitet, at det ikke er en katastrofe for Esbjerg. Der skal nok komme andre, som vil bruge det cirka to millioner kvadratmeter store område i Esbjerg, lyder det.

- Det er overraskende og skuffende. Infrastrukturen er til stede. Vi har adgang til fiber og en stabil, grøn energiforsyning, siger professoren og tilføjer:

- Men det er ingen katastrofe for Esbjerg. Der er andre muligheder fremadrettet i forhold til andre store selskaber som Apple og Amazon. Der er også mulighed for at etablere lige så store datacentre - såkaldte co-locations - hvor man har flere forskellige selskaber under taget.

Facebook peger ikke på nogen klar årsag på, hvorfor det dropper datacentret. Det har i et år undersøgt området og gennemført arkæologiske undersøgelser for et tocifret millionbeløb.

- At sætte fingeren på et enkelt forhold som årsag til beslutningen vil ikke give et retvisende billede af, hvordan vi arbejder med denne type beslutninger, skriver Facebook blandt andet om beslutningen.

Brian Vad Mathiesen kender ikke til de nærmere årsager bag. Men han peger på en ulempe ved projektet med datacentret.

For ifølge ham var det med Facebook endnu ikke gjort muligt at bruge overskudsvarmen til at varme boliger op i området.

- Så vidt jeg kan forstå, var det ikke lykkedes med Facebook. Men jeg vil da kraftigt opfordre til, at minForsyning og borgmeteren i Esbjerg sammen med Energinet og centraladministrationen tænker i at udnytte fjernvarmen ved de andre datacentre, som jeg er sikker på, kommer i Esbjerg, siger han.