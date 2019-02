Professor: EU-dom sender skattekroner tættere på statskassen

Kapitalfonde har ifølge danske myndigheder brugt regler til at undgå at betale 5,5 milliarder skattekroner.

Det danske skattevæsen kan være kommet et skridt nærmere flere milliarder skattekroner i en række sager, som myndighederne har kørende mod kapitalfonde.

Tirsdag har EU-Domstolen nemlig truffet en afgørelse, som på mange måder er til fordel for de danske myndigheder.

Det vurderer professor med speciale i selskabsret Søren Friis Hansen, CBS Law.

I sagerne beskylder skattevæsenet en række kapitalfonde for at have snydt staten for skatteindtægter. Selskaberne henviser derimod til, at de har handlet efter gældende EU-regler.

Kapitalfondene har for eksempel ladet overskuddet fra ejerskabet af danske virksomheder strømme igennem holdingselskaber i lande som Luxembourg, hvor den type skat er lavere. Det har været i overensstemmelse med EU-reglerne, men kan alligevel have været misbrug, forklarer Søren Friis Hansen.

- Man må sige, at domstolen her lægger op til, at en række af de konstruktioner, vi har set, formentlig vil komme til at udgøre misbrug, og at der dermed vil skulle betales kildeskat i Danmark, siger han.

Hvis der er tale om såkaldte "gennemstrømningsselskaber" - som alene har til formål at modtage udbytte og sende det videre - vil kapitalfondene efter dagens dom få svært ved at argumentere for, at der ikke har været tale om misbrug, forklarer han.

- Sådan nogle selskaber findes der formentlig temmelig mange af. Derfor kan afgørelserne i dag få stor betydning både i Danmark og i andre lande. Det her er domme, der gælder i hele EU's område, siger Søren Friis Hansen.

Først skal sagerne dog forbi danske domstole, hvor en af de mange sager ifølge DR handler om konkursboet efter det skandaleramte OW Bunker.

Her skal OW Bunkers ejer, kapitalfonden Altor, netop have benyttet sig af en konstruktion, der ifølge Skattestyrelsen udgjorde misbrug. I den sag gør de danske myndigheder krav på 140 millioner kroner.

I alt mener den danske stat, at man er blevet snydt for op til 5,5 milliarder kroner i tabte skatteindtægter på renter og udbytter. Det står der i den seneste opgørelse til Folketinget, skriver DR.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at afgørelsen giver håb i forbindelse med sagerne.

- Meldingen fra EU-Domstolen er overvejende positiv, og det bestyrker mig i, at vi kan vinde de her sager mod nogle kapitalfonde, som ikke har betalt den skat, som skatteforvaltningen mener, at de skal betale, siger han til DR.