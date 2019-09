Professionel iværksætter: Prisvinder vil ud i hele verden

Martin Bonde Jensen (tv.) og Casper Slots har udviklet et materiale, som man kan 3D-printe knogleimplantater i. Det er et materiale, som kroppens immunforsvar vil acceptere, og som derfor bliver regenereret. I øjeblikket afventer de resultatet af et forsøg, hvor materialet er testet i grise. - Det ser lovende ud, siger Martin Bonde Jensen om de foreløbige resultater. Arkivfoto: Linda Kastrup/Scanpix

Particle3D vandt IværksætterOdense-prisen 2018. I det år, der er gået siden da, er virksomheden blevet professionaliseret og strømlinet - og klar til at brede sig ud i hele verden.

ODENSE: Det skulderklap og den omtale, der fulgte med, da Particle3D vandt IværksætterOdense-prisen 2018, har været næsten uvurderlig for stifterne af virksomheden. For det første gav prisen en følelse af anerkendelse. - Vi har altid følt os hjemme i Odense, men det er en robotby, og det er det, der får meget opmærksomhed. Men prisen viste os, at vi er spændende, at der er nogen, som tror på, at vi kan noget, og at Odense er andet end robotter, siger Martin Bonde Jensen, der har grundlagt Particle3D sammen med Casper Slots. Men prisen betød også, at Thea Wulff Olesen læste om Particle3D og øjnene et stort potentiale. Nu er hun ansat som direktør i Particle3D, og det har givet et vigtigt rygstød til den unge virksomhed. - Noget af det største, der er sket for Particle3D har været at få ansat en direktør. Vi er selv trådt tilbage, for det var andre kræfter, der skulle til. Thea Wulff Olesen har erfaring med at bygge en virksomhed op fra bunden, og den succes håber vi, at hun kan gentage, fortæller Martin Bonde Jensen.

Martin Bonde Jensen og Casper Slots har været i gang med at udvikle teknologien, som gør det muligt at 3D-printe knogler, siden 2015 på ingeniørstudiet på Syddansk Universitet. Nu har bachelorprojektet udviklet sig til en virksomhed, der kan gå hen og blive verdensomspændende. Arkivfoto: Rune Heidtmann

Har lagt strategi Ansættelsen af Thea Wulff Olesen har betydet, at Particle3D har ændret sig fra at være et lille iværksætterfirma til en virksomhed, der rækker ud mod hele verden. - Vores nye direktør skal drive virksomheden fremad, og der er allerede sket meget. Noget af det første, hun gjorde, var at rydde op i opgaverne og lave en klar ansvarsfordeling. Så organisationen er kommet på plads, og vi har klare linjer for, hvem der tager sig af hvad. Thea Wulff Olesen har også sørget for, at vi gør tingene i den rigtige rækkefølge, siger Martin Bonde Jensen. - Virksomheden er blevet strømlinet, og vi har fået hentet de kræfter ind, som vi manglede. Vi har også fået lagt en strategi, der kan gøre virksomheden verdensomspændende. I maj 2018 lykkedes det at hente investeringer hjem for cirka fem millioner kroner, og som det fremgår af virksomhedens regnskab, rækker det til omkostninger til udgangen af 2019. Derfor er grundlæggerne nu i gang med at næste investeringsrunde, og her er et forsøg på grise afgørende.

Positive indikationer Particle3D har nemlig udviklet et metode til at 3D-printe knogler i et materiale, som kroppens immunforsvar accepterer. Materialet er testet i grise, og resultatet af de forsøg afventes for øjeblikket. - Men det ser lovende ud, siger siger Martin Bonde Jensen om de foreløbige resultater, som indikerer, at forsøgene er gået godt. - Investeringsrunden influeres selvfølgelig af, at forsøgene er gået godt, men forsøgene er ikke det eneste, der er sket. Vi har et patent, der er på vej igennem, og så betyder det også noget, at virksomheden er blevet professionaliseret, og der er lagt en strategi, forklarer Martin Bonde Jensen. Senest har virksomheden deltaget i en konference i Stockholm for at rejse investeringer i virksomheden og dens unikke produkt.