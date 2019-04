Mathilde Mackowski, medstifter af Sinful, Maria Leerbeck, stifter af forlaget Fortæl og Moonis Kamil, investor, business angel og manden bag successer som iPosen og Onfone kender alle iværksætteriet indefra. Her giver de deres bud på, hvordan vi knuser den nationale udfordring at få flere til at tage springet og starte egen virksomhed.

Danmark mangler iværksættere. Undersøgelse efter undersøgelse viser, at over halvdelen af alle danskere overvejer at springe ud som selvstændig virksomhedsejer, men alligevel ikke gør det i praksis. Hvad skal der til for at ændre det? Regeringens panel er kommet med deres bud, men hvordan vil du knuse problemet?

Et panel bestående af ni jysk-fynske erhvervspersonligheder stiller deres viden til rådighed i Erhverv+ panelet og giver bud på, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, som ledere og medarbejdere møder i hverdagen ude i virksomhederne.Paneldeltagerne er på tre ad gangen, når de knuser konkrete problemstillinger fra erhvervslivet.Har du med et problem eller en udfordring, som du kunne tænke dig, at Erhverv+ panelet ser nærmere på til fordel for dig og alle andre, er du altid velkommen til at skrive til hesk@erhvervplus.dk

Mathilde Mackowski, medstifter, Chief Visionary Officer (udviklingschef) og talskvinde, sinful.eu

- Problemet ligger i min optik ikke i, at vi i Danmark mangler iværksættere. Det ligger nærmere i, at vi ikke er gode nok til at tænke stort i de virksomheder, der allerede findes. Vi bliver nødt til tænke i muligheden for at geare vores eksisterende virksomheder til at komme over tærsklen med de "magiske 1000" medarbejdere.

De store virksomheder er nemlig helt centrale for Danmarks økonomi. Både i forhold til import og eksport, men også sådan at vi har nogle virksomheder, der kan bidrage til det velfærdssamfund, vi lever i i dag.

Vi skal turde at satse på vores medarbejdere, og give dem både ansvar og råderum. Vi skal kunne give dem den medbestemmelse, de tørster efter og som måske også ligger bag lysten til at starte som iværksætter.

Der findes to ting i Danmark, der er meget mere inspirerende end at sætte ind på skole-, kommunal- eller politisk niveau, hvis du spørger mig.

Det er programmet "Løvens Hule", som formår at inspirere rigtig mange folk til at starte selv. Det andet er konferencen "Seedster", som blandt andet Jesper Buch står bag.

En ugelang konference, der giver iværksættere mulighed for at mødes med andre iværksættere, og dermed give dem chancen for at netværke, vidensdele og lære af andres erfaringer. Om noget, er det med til at inspirere iværksættere og få dem til at gå efter noget, de hungrer efter.