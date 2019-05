Problemknuserne: Tre bud på, hvordan gør virksomheder sig attraktive i rekrutteringskampen

Hvad kan virksomheder gøre for at blive mere attraktive over for mulige kandidater?

Maria Leerbeck, iværksætter og stifter af Forlaget Fortæl: - Jeg tror på, at man ved enten at sikre et super fleksibelt og inkluderende arbejdsmiljø ? eller ved at slå to stillinger op som deltid frem for én fuldtid, ville kunne få adgang til en stor gruppe ansøgere, som man ellers går glip af. Foto: Bibi Berge

Maria Leerbeck, iværksætter og stifter af Forlaget Fortæl:

Jeg er kæmpe og all-in fortaler for flere folk på deltid. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg selv er mor til to små børn, og livet som selvstændig er et stort tilvalg af fleksibiliteten til at kunne arbejde, når det passer os og holde fri, når vi har brug for det.

Jeg kan slet ikke forestille mig, at vores hverdag kunne hænge sammen, hvis ikke vi begge havde den fleksibilitet, som vi er heldige at have på vores arbejdsplads.

Rigtig mange af dem jeg møder, drømmer om et mere fleksibelt arbejdsliv, så jeg tror på, at man ved enten at sikre et super fleksibelt og inkluderende arbejdsmiljø - eller ved at slå to stillinger op som deltid frem for én fuldtid, ville kunne få adgang til en stor gruppe ansøgere, som man ellers går glip af, fordi ansøgerne ikke er klar til at gå på kompromis med resten af deres privat- og familieliv for et godt job.